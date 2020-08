Dit is waarom elke baby last heeft van darmkrampjes

Heeft je baby last van darmkrampjes? Vervelend, maar geen reden om zelf ook in de kramp te schieten. Bijna elke baby krijgt ermee te maken én je kunt er iets aan doen.

Oorzaak en gevolg

Eerst even dit: darmkrampjes ontstaan omdat het darmstelsel van je baby nog niet helemaal ‘af’ is. In de baarmoeder kreeg je baby voeding binnen via de navelstreng, maar nu moet hij zelf ‘eten’ én de boel verteren. Dat is wennen voor de darmpjes. Soms gaat de melk er te snel doorheen, waardoor het niet helemaal wordt afgebroken. Het resultaat: gasvorming en krampjes. Gelukkig blijft dit niet altijd zo. Na een maand of drie zijn de darmen volledig ontwikkeld en zullen de krampjes minder worden.

Niet van de lucht

Tijdens het drinken kan je baby lucht binnen krijgen. Is die van jou een gulzige drinker, dan kan er méér lucht binnenkomen. De darmen hebben moeite dat overtollige gas kwijt te raken en schieten in de kramp. Geef je borstvoeding? Laat je baby de borst dan goed leegdrinken. De vollere achtermelk stimuleert de darmen. Let er bij flesvoeding op dat de speen continu vol zit met melk, zo voorkom je dat er luchtbellen mee naar binnen gaan. Een voeding mag vijftien tot twintig minuten duren. Als jouw baby een snelheidsrecord probeert te vestigen, kun je tussendoor een pauze inlassen of een speen met een kleiner gaatje proberen. Na afloop goed boeren is belangrijk. Alle lucht die eruit is, hoeft immers niet meer door de darmen.

Weet wat je eet

Wetenschappelijk bewijs is er niet voor, maar het kan zijn dat wat jij eet via de borstvoeding voor ongemak bij je baby zorgt omdat zijn darmen het nog niet kunnen verdragen. Denk aan kool, frisdrank met koolzuur, citrusvruchten, specerijen, ui, paprika, koffie en chocolade. Heb je het idee dat je baby meer last heeft nadat jij hier iets van gegeten of gedronken hebt? Laat het een paar dagen staan en kijk of het beter gaat.

En… ontspan

Een huilende baby wil je natuurlijk troosten en als krampjes de boosdoener zijn, zijn er verschillende dingen die je kunt proberen om het leed te verzachten.

Leg je baby op je onderarm met z’n buik op je hand en z’n hoofd in je elleboog. De warmte en druk van je hand op de ‘zere plek’ geeft verlichting.

Leg je baby op z’n rug en maak fietsbewegingen met de beentjes. Daardoor ontspannen de buikspieren.

Leg je baby op z’n rug en wrijf in de richting van de klok over z’n buikje.

Een warme kruik of pittenzak tegen het buikje kan ook helpen, net als een warm bad.

