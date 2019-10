Wat doe je als je zwanger bent van je eerste kindje, je over de uitgerekende datum heen bent en je dolgraag wil bevallen? En o ja, wat doe je als je in dat geval Shay Mitchell bent? Juist, je neemt een videoclip genaamd ‘Baby Mama Dance’ op.

Baby Mama Dance

Van wild dansen tot pittig eten, YouTuber Shay Mitchell haalt alles uit de kast om haar bevalling op te wekken. En als je dan toch een van ’s werelds bekendste vloggers bent, hoezo maak je er geen videoclip van? Om die reden zien we een hoogzwangere Shay in haar blote buik door haar huis heen dansen. Het nummer, toepasselijk genaamd Baby Mama Dance, is een regelrechte hit als je het ons vraagt.

Onderweg komt ze haar partner Matte tegen, die vrolijk meedanst en haar van ijs voorziet (schijnt ook te helpen, anyone?) en wat later komt ze haar personal assistant tegen die haar wat pizza brengt. Maar gaat het werken? Vooralsnog is het verdacht stil op Shay’s socials, dus wie weet…

Shay’s zwangerschap

Shay maakte begin juli bekend dat er een mini me onderweg is. Ze hield de zwangerschap lange tijd geheim omdat ze eerder moest dealen met een miskraam. Toch neemt ze sindsdien haar volgers mee tijdens haar zwangere periode. Zo onthulde ze al op spectaculaire wijze (serieus, zoiets heb je nog nooit gezien) het geslacht van de baby.

Maar gelukkig deelt Shay ook de andere kant van zwanger zijn. In augustus postte ze een vlog waarin ze haar zwangerschapsluier liet zien. “Ik zweer dat ik vannacht in een half uur tijd zéker 22 keer naar de wc ben gegaan omdat ik moest plassen”, vertelt ze enkele stylisten bij een kleding-passessie. Tot ik op het punt kwam dat ik dacht, en nu trek ik een luier aan.”