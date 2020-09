Fris en knus: zó ziet de babykamer van het eerste kind van Kim Feenstra eruit

Kim Feenstra (34) is in verwachting van haar eerste kind, dat ze samen met haar partner Stanley krijgt. Binnenkort is het topmodel uitgerekend en het kamertje voor de baby is helemaal klaar voor die grote dag.

Zo is te zien dat ze de kamer met de hulp van woonwinkel Westwing vol met ware eyecatchers heeft ingericht.

Het is een…

Een ledikant, een bedhemel, een commode en een prachtig beschilderd plafond. Hoewel Kim het geslacht van haar kind niet wilde weten, denken haar volgers nu toch dat ze een jongetje verwacht. Dit omdat de babyklamboe lichtblauw is en het plafond ook. Of ze gelijk hebben, zullen we over niet al te lange tijd weten.

Zwangerschap

‘Er zit gewoon iets in mijn lichaam, ik moet er nog steeds aan wennen’, zei Kim eerder over haar zwangerschap. ‘Ik voel me goed en we zijn natuurlijk ontzettend blij. Ik moet wel bekennen dat ik wat lastige weken heb gehad, ik heb me heel beroerd gevoeld. Maar ik kan het soms nog echt niet geloven. Als we weer een echo hebben gehad en dan zien dat alles groeit, dan heb ik weer helemaal het besef terug van ja, dit zit gewoon nu in mijn buik’.

Oeps

Doordat ze niet makkelijk zwanger werd en het gelukkig via ivf toch is gelukt, genieten zij en Stanley nu ontzettend van alles wat ze samen meemaken. Maar vrouwen en hormonen… Dat is ook voor Kim herkenbaar. ‘Er zijn zeker momenten waarop ik niet zo aardig ben’, grapt ze.

En zo ziet het kamertje eruit als het avond is:

De favoriet van Kim is volgens Westwing de teddy schommelstoel:

De mommy to be en haar babybuik:

View this post on Instagram 9 months preparing to fall in love for a lifetime…. A post shared by Kim Feenstra (@k2im) on Sep 15, 2020 at 11:08am PDT

