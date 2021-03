Nog op zoek naar een leuke babynaam? De keuze is lastig. Misschien helpt het om het sterrenbeeld de naam te laten bepalen. Want bij een Boogschutter past vaak een hele andere naam dan bij een Waterman.

Ram

Als jouw baby tussen 21 maart en 19 april wordt geboren, is het een Ram. Rammen staan bekend om hun zelfzekerheid en onafhankelijkheid en ze zijn competitief en doelgericht. Bij deze mensen past dus een sterke naam zoals Alexander, Jurre en Boaz. Voor een meisje past Lotta of Eef goed bij de Ram.

Stier

Stieren worden geboren tussen 20 april en 20 mei. Stieren zijn vaak creatief. Ze staan er ook 0m bekend dat ze een sterke mening hebben. Maar stieren zijn ook heel betrouwbaar. Een babynaam als Fae, Penelope of Rae past daar goed bij. Deze namen betekenen namelijk ‘trouw’. Voor een jongen is dat bij Pijke of Dijon het geval. Tycho of Taura zijn namen die als betekenis ‘stierenoog’ of ‘geboren onder Stier’ hebben. Zo noem je je baby naar het sterrenbeeld.

Tweeling

Jouw baby is een Tweeling als het tussen 21 mei en 21 juni geboren wordt. Het sterrenbeeld Tweeling staat voor intelligentie, ambitie en scherpzinnigheid. Het zijn vaak charmante mensen. De naam Lalita betekent ‘charmant’ en past dus perfect bij een Tweeling. Ook Quinn of Maijke passen bij het sterrenbeeld. Amil staat voor ‘ambitie’ en Thomas betekent letterlijk ‘tweeling’.

Kreeft

Kreeften zijn emotionele, beschermende, gevoelige en sympathieke mensen. Ze worden geboren tussen 22 juni en 22 juli. Een naam zoals Anna, wat staat voor ‘lieflijk’, past hier goed bij. Didi en Dores passen ook goed bij het sterrenbeeld. Deze namen betekenen namelijk ‘zorgzaamheid’. Voor een jongen zou je kunnen gaan voor Lars, Liam of Taeke, omdat het ‘beschermer’ betekent.

Leeuw

Leeuwen worden geboren tussen 23 juli en 22 augustus. Het zijn trotse, dappere, loyale en beschermende mensen. Een krachtige naam past bij dit sterrenbeeld. Bijvoorbeeld Naz of Solaine. Die namen betekenen ‘trots’. Je zou ook voor Rex of Reina kunnen gaan, die staan voor ‘koning’ en ‘koningin’. Gabriël en Valerie staan dan weer voor ‘kracht’.

Maagd

Jouw baby heeft het sterrenbeeld Maagd als het tussen 23 augustus en 22 september geboren wordt. Maagden staan erom bekent dat ze bedachtzaam, hardwerkend en behulpzaam zijn. Ook zijn het hardwerkende mensen. Een babynaam als Amalia of Amaury, die beiden ‘hardwerkend’ betekenen, past goed bij de Maagd. Savio en Dara staan voor ‘intelligent’. Esra en Cody staan dan weer voor hun hulpvaardigheid.

Weegschaal

Tussen 23 september en 23 oktober worden Weegschalen geboren. Zij zijn sociaal en oplettend. Ze hebben een oog voor detail en maken snel diepe connecties met anderen. Een naam als Bond past goed bij deze eigenschappen. Het betekent ‘binden’. Lele en Dylan staan voor die ‘trouw’. Grace is dan weer een naam die het ‘charme’ symboliseert. Cas of Jorieke passen ook goed bij de Weegschalen. Deze namen betekenen ‘alertheid’.

Schorpioen

Schorpioenen zijn krachtige, gepassioneerde en zeer charismatische mensen. Ze worden geboren tussen 24 oktober en 21 november. Ze halen veel energie uit zichzelf en hebben anderen daarbij niet nodig. Namen die bij hun zelfzekerheid passen zijn Zelia, Ava, Gaby, Valerio, Ron, Valentin en Meindert. Ook Constantijn past perfect bij de Schorpioen, omdat het ‘kordaat’ als betekenis heeft.

Boogschutter

Boogschutters zijn geboren tussen 22 november en 21 december. Het sterrenbeeld is optimistisch, zelfverzekerd en vrijzinnig van geest. Het zijn sociale mensen, maar kunnen ook goed alleen zijn. Lola, Karlijn, Karel, en Carl zijn namen die allemaal ‘vrij’ betekenen wat goed bij het karakter van de Boogschutter past. Jip of Jou passen ook bij het sterrenbeeld, omdat die namen ‘gastvrij’ betekenen.

Steenbok

Jouw baby is een Steenbok als het tussen 22 december en 19 januari geboren wordt. Bij dit sterrenbeeld staat loyaliteit bovenaan. Steenbokken zijn ambitieus en kunnen nogal koppig zijn. Maar dat maakt deze mensen erg gedisciplineerd. Nicole past daarom goed bij een Steenbok, omdat deze babynaam ‘overwinning’ als betekenis heeft. Amy of Amil staan beiden voor ‘ambitie’. Eduard en Pim staan allebei voor ‘standvast’. Ook de namen Vila en Willemijn passen goed bij deze mensen.

Waterman

Tussen 20 januari en 18 februari worden Watermannen geboren. De belangrijkste eigenschap van de Waterman is het individualistisch. Ze zijn niet gevoelig voor groepsdruk en hebben een unieke kijk op de wereld. Raeka of Tarif betekenen ‘uniek’. Charlotte, Charles, Lieneke en Zeno staan allemaal voor ‘vrijheid’.

Vissen

Als jouw kindje Vissen als sterrenbeeld heeft, is de kans groot dat hij of zij erg gevoelig en empathisch tegenover anderen is. Vissen zijn zorgzaam en betrouwbaar. Het zijn zachtaardige mensen. Namen die ‘zacht’ betekenen zijn Midas, Tao, Lenis, Miloe, Jenn en Peach. Hina betekent letterlijk ‘vis’.

Bron: Flair | Beeld: Pexels