Deze babynamen werden het meest gekozen in 2018

Heb jij een bun in the oven en ben je hard op zoek naar een leuke naam voor het nieuwe gezinslid? Als je niet wilt dat je kind met drie naamgenoten in de klas belandt, kun je de namen Lucas en Julia beter skippen.

Elk jaar maakt de Sociale Verzekeringsbank – de instantie die de kinderbijslag uitkeert – de populairste babynamen bekend. Uit de cijfers van 2018 blijkt dat jongetjes momenteel het vaakst Lucas genoemd worden. Voor meisjes staat de naam Julia aan de top.

De complete top 10 voor jongens:

Lucas Levi Finn Sem Noah Daan Luuk Bram Mees Milan.

Dit zijn de favorieten voor meisjes:

Julia Emma Sophie Tess Zoë Mila Anna Sara Eva Noor/Nora

Opvallend is dat de voorkeur sterk verschilt per provincie. Zo komt de koploper onder de jongens, Lucas, niet terug in de top 10 van de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen. In de laatste twee provincies en Friesland was tevens Lieke de meest gegeven meisjesnaam. Net als vorig jaar werd in Zeeland een jongen het vaakst Jan genoemd.

In 2017 waren Noah en Emma de populairste kindernamen. Julia stond toen nog op plek 4 van de lijst en Lucas bij de jongens op plek 3.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.