Babynieuws: Gigi Ravelli is moeder geworden

Voormalig actrice Gigi Ravelli is moeder geworden. Dat meldt weekblad Weekend. Of er roze of blauwe slingers opgehangen mogen worden, is niet bekend.

Sinds haar relatie met Roger Hodenius is Gigi voormalig GTST-ster volledig uit de spotlights verdwenen. Eind november verscheen ze op het toneel tijdens de première van de film All you need is love, waarin ze een bijrolletje speelt. Op de rode loper verklapte ze aan Shownieuws dat ze op dat moment in verwachting was.

Quote 500

Gigi en Roger stapten in 2016 in het huwelijksbootje. Hodenius is de medeoprichter van het bedrijf Flow Traders en staat met een geschat vermogen van 370 miljoen euro hoog in de Quote 500.

Bron: ANP