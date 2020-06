Babynieuws! Kelly Weekers bevallen van een dochtertje

Kelly Weekers is bevallen van haar tweede dochter: Georgie Anne Marie Ewbank. De kersverse ouders hebben het nieuws bekendgemaakt via Instagram én delen een hartverwarmende foto.

Georgie Anne Marie Ewbank werd op vrijdag 12 juni om 12.45 uur geboren, zo vertelt Kelly Weekers op Instagram. “De hele dag knuffelen”, schrijft ze onder de foto.

Meer rust

Toen Kelly 24 weken zwanger was deelde ze een openhartige zwangerschapsupdate. “Heel eerlijk, ik moest het wel even opzoeken”, vertelde ze. “Waar ik de vorige zwangerschap nog net niet tot op de minuut wist hoe ver ik zwanger was en ook of de kleine dan een kiwi of maïskolf was (mango!) mompel ik nu vaak een random maand als iemand me vraagt hoe ver ik ben en vraag ik me achteraf af of het klopt.” Ze vervolgt: “Waar ik de vorige keer de dag na de positieve test de babykamer bestelling al had staan, komt er nu niet eens een kamer en al helemaal geen extra spullen.” Waar het de eerste keer bijna een jaar duurde voordat Kelly in verwachting raakte, was het nu in een keer raak. Ook vertelde Kelly dat ze tijdens haar tweede zwangerschap veel meer rust ervaarde. “Tijdens mijn eerste zwangerschap ging alles langzaam en had ik alle tijd had om ervan te genieten èn me er zorgen over te maken. Ondanks alle druk ervaar ik nu 10 keer meer rust.”

Gezin

Georgie is John Ewbanks derde dochter. Voor Kelly is het haar tweede kindje. In 2017 werden zij en John al ouders van dochtertje Scottie Anne Marie Ewbank. John is ook vader van dochter Day uit zijn eerdere relatie met Vivian Reijs. John en Kelly zijn sinds 2012 samen en sinds december 2015 verloofd. Van een huwelijk is het echter nog steeds niet gekomen.

Bron: Instagram | Beeld: Peter Smulders, Instagram