Babynieuws! Model Lily Aldrigde is bevallen van een zoon

Victoria’s Secret-model Lily Aldridge is bevallen! Het 33-jarige model en haar echtgenoot Caleb Followill (37), ook wel bekend als de leadzanger van de band Kings Of Leon, hebben een zoon gekregen met de naam Winston Roy Followill. Dat maakte het model bekend op Instagram.

Zo plaatste Lily een prachtige zwart-witfoto van kleine babyvoetjes op haar Instagram-account. In het bijschrift onthulde ze de naam van haar kersverse zoontje. Even later verwijderde ze de post, maar veel van haar volgers hebben screenshots weten te maken. Waarom Lily de post weer verwijderd heeft, is niet bekend.

Winston Roy Followill

Winston is het tweede kindje van Aldridge en Followill. Het stel trouwde in 2011 en kreeg in juni 2012 een dochter, Dixie Pearl. In augustus vorig jaar maakte het model bekend dat ze opnieuw in verwachting was.

Beeld: ANP, Instagram