Babynieuws! Monica Geuze in verwachting van eerste kindje

Monica Geuze is zwanger! De influencer en haar vriend Lars Veldwijk verwachten hun eerste kindje samen. Dat bevestigen de twee op Instagram.

De 22-jarige Monica plaatste donderdagochtend een foto op Instagram met daarbij de tekst: ‘Yaaay!! Het mooiste kerstcadeau, ooit! We zijn in verwachting!’ Shownieuws meldt dat de brunette nu veertien weken zwanger is.

Lars (26) heeft al een zoontje, Mason (2), uit zijn eerdere relatie met Kelly Loef. Monica en Lars zijn ruim een jaar samen, en hadden tussendoor nog wel een korte break.

Bron Instagram | Beeld Instagram, Hollandse Hoogte