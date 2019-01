Babynieuws! Sanny Verhoeven krijgt er een kindje bij

Actrice presentatrice en feelgoodvlogger Sanny Verhoeven (33) verwacht een tweede kindje. Ze heeft haar zwangerschap dit weekend bekend gemaakt via Instagram en haar YouTube-kanaal.

“Ja je ziet het goed! Ik kan het zelf ook nog steeds amper geloven… maar we krijgen weer een kind! OMG‼️ Twee baby’s in één jaar!”, schrijft Verhoeven op Instagram. Op de foto is het verbaasde stel te zien. De babybuik van de vier maanden zwangere Sanny is ook al zichtbaar. “Hoe bizar is het om 3 maanden na je bevalling opnieuw zwanger te zijn?! Stiekem hoopte ik altijd al dat onze kindjes een beetje dicht op elkaar zouden zitten (net als ik met m’n zus) maar zó snel… dat had ik natuurlijk noooit kunnen bedenken.”

Het is het tweede kindje voor Sanny en Jorg Ruis in een korte tijd. Nog geen jaar geleden beviel ze namelijk van dochtertje Charlie Fay (5 juli). Nu is ze uitgerekend op 23 juni. Sanny is hiervoor al een keer zwanger geweest, maar bij haar eerste zwangerschap was er sprake van een miskraam.

Je kent Sanny van haar (bij)rollen in onder andere Onderweg naar Morgen (Liza), Het Huis Anubis en Goede tijden, Slechte tijden (Julie). Ook presenteerde ze onder andere Sterren.nl en Off Piste. Daarnaast heeft ze een eigen feelgood-blog en YouTube-Kanaal genaamd Sanny zoekt Geluk.

Op haar YouTube-Kanaal plaatste ze een filmpje waarin zij en Jorg vertellen over de zwangerschap. De video zie je hieronder: