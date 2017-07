Voor baby’s en babes: natuurlijke huidproducten van Naïf

De slogan ‘je bent wat je eet’ kennen we al sinds jaar en dag, maar ‘je bent wat je smeert’ klinkt ons nog wat minder bekend in de oren. Toch is dat precies waar de natuurlijke huidproducten van Naïf voor staan. Verzorgingsproducten zónder schadelijke ingrediënten. Wat begon tot een kleine webshop in 2013, is uitgegroeid tot een grote collectie producten anno 2017. Voor baby’s én voor babes!

Less is more, maar alleen met de juiste werkzame ingrediënten. Exact wat de vaders Jochem Hes en Sjoerd Trompetter in 2013 dachten toen ze kinderen kregen. Er ging een wereld voor ze open, maar ze kwamen er ook achter dat er zelfs in babyverzorging schadelijke ingrediënten zaten. Niet helemaal de bedoeling. Dus werd Naïf geboren: een betrouwbaar huidverzorgingsmerk zonder onzin voor baby’s en kinderen.



Geen schadelijke ingrediënten dus op de billetjes van je kind. Maar wat zit er dan wél in de producten? Dingen als avocado, tomaten, macadamia noten, zoete amandelen en lijnzaad. Niets meer, niets minder.

Kleine kinderen worden groot, en dus is de productenlijn van Naïf uitgebreid met producten voor vrouwen. Van natuurlijke shampoo en dagcrème zonder rare toevoegingen, tot body scrub en body lotion die je zonder zorgen iedere dag kunt opsmeren.

Wat je kunt verwachten van de producten?

Ontwikkeld door de beste experts;

pH-huidneutraal – dermatologisch getest;

Hypoallergeen en allergeen-vrije parfum;

Géén irriterende ingrediënten;

Speciaal voor de gevoelige babyhuid ontwikkeld;

Aanbevolen door ziekenhuizen & dermatologen.

VIVA Mama is fan van Naïf en we raden je dus zeker aan om eens een kijkje te gaan nemen in de webshop. Perfect als cadeautje voor jezelf, je mini me óf een mommy to be!

Beeld Sanoma Beeldbank