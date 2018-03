Baby-workout: samen in shape

Hey mams, je kleintje is nu een paar maanden oud en je tilt, draagt hem/haar -natuurlijk- altijd met beleid. Maar ook met wat meer gemak, omdat je nu zekerder bent als moeder. En omdat de mini meer houvast heeft, love babyvetjes. Enfin, kruipen? Dat doet hij/zij nog niet. Maar jij hebt wél zin gekregen in wat meer beweging. Alleen heb je nog niet de tijd gevonden om buitenshuis een yogales, bootcamp-klasje of kickboks work-out te volgen. Oplossing: sporten met je baby, gewoon thuis of juist in de buitenlucht. Dat is aan jou!

Wandelen en hardlopen

Wandelen klinkt suf, is het niet. Tenminste, niet als je zicht heb op je baby en het lekker weer (hallo voorjaar, waar blijf je nou?) is. Die uk van je zal het heerlijk vinden in de buitenlucht en allemaal nieuwe indrukken opdoen. Zorg dat je telkens een andere wandelroute neemt om verveling te voorkomen. Meer een hardlooptype? Joggen achter de kinderwagen is dan jouw ding. Let wel dat je een goede kinderwagen hiervoor kiest (raadpleeg: hardlopen met een baby en buggy, waar let je op?) en dat je kindje veilig zit. Verdere tips: 1) draai je kleine af en toe naar je toe in plaats van van je af, zo kunnen jullie elkaar zien en ben je echt samen op sportpad; 2) zorg dat de kinderwagen de juiste hoogte heeft, kromlopen is geen pretje; 3) soms loop je met twee handen aan de beugel en soms met één, zorg dat je de ene hand dan afwisselt om eenzijdige belasting voor te zijn.

Babymassage

Heeft je baby moeite met slapen, last van krampjes en huilt hij of zij (daarom) veel? Dan kan babymassage jullie beiden helpen te ontspannen. Maar het is ook gewoon een hele fijne manier om tijd met je kind door te brengen, aandacht voor elkaar te hebben en jullie band te versterken. In een paar lessen leer je bijvoorbeeld verschillende draagtechnieken, luisteren naar de lichaamstaal van je baby of een massage bij darmkrampjes. Wanneer je baby zes weken oud is, kun je starten met babymassage. Voor die tijd is een massage te inspannend voor je baby. Babymassages worden door heel Nederland aangeboden.

Mama en baby-yoga

Wil je niet direct veel snelle bewegingen doen, maar wel sporten? Yoga voor mama en baby it is. Inmiddels zijn er verschillende mama en baby-yoga-lesjes maar wat de lessen gemeen hebben is dat de focus ligt op ontspannen, het versterken van je bekkenbodem en het opbouwen van je conditie. Je voert zowel yogaoefeningen zonder en met je spruit -soms ook in de draagdoek (= Carryoga) – uit. En als je je baby tussendoor moet voeden of troosten kan dat gewoon. Vanaf dat de kleine zes weken op de wereld is kun je hiermee beginnen. Mama en baby-yoga wordt door heel Nederland aangeboden.

Babyzwemmen

Zwemmen deed je wellicht al tijdens je zwangerschap maar is ook zeker geschikt (en vooral leuk) om te doen daarna. Met je baby! Babyzwemmen heeft als doel je kleintje te laten wennen aan water. Je baby leert te draaien, drijven en bewegen in het water. Kortom: het is goed voor de motoriek van je kind en het versterkt de band tussen jullie tweetjes. Als je baby drie tot zes maanden oud is, kun je al starten met babyzwemmen. Vergeet niet: je baby moet niet te moe zijn en een druk zwembad vol mensen is ook geen pretje. Kijk anders of er speciale babyzwemuren zijn in het zwembad dat je voor ogen hebt.

Baby bootcamp

Tijdens deze Boot Camp leer je op een veilige manier bewegen samen met je baby, terwijl je werkt aan je herstel na de bevalling. Tijdens de lessen gebruik je je baby zelfs als gewicht. Het leuke is dat de lessen steeds pittiger worden naarmate je baby groeit en daardoor je ‘gewicht’ steeds zwaarder wordt. Een baby bootcamp les is geschikt voor baby’s vanaf 3 maanden en kun je zowel thuis op eigen houtje doen of in een klas met andere moeders en hun kroost. Baby Boot Camp wordt bijna door heel Nederland aangeboden.

Beeld iStock