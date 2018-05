Een duik nemen met je baby: ‘Wanneer mag je starten met babyzwemmmen?’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week vraagt een forummer advies over de kinderwens van haar man. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

‘Spetter, Pieter, Pater, Lekker in het water.’ Forummer ’83angel’ is vier weken geleden van haar eerste kind. Nu is ze benieuwd wanneer zij mag starten met het babyzwemmen. Haar kind vindt het namelijk te gek om in het badje te gaan. Dit zijn de adviezen van haar mede-forummers.

Iphi: ‘Volgens mij moet je met chloorwater uitkijken in verband met de longetjes. Als ik me goed herinner werd geadviseerd daar mee te wachten tot ze minimaal 6 maanden zijn. Maar zout water mag natuurlijk wel veel eerder!’

Troeteltje: 'Vanwege de prikjes en de bacteriën in het water zou ik niet te vroeg gaan. Ze zijn nog zo kwetsbaar. Ik zou even schakelen met het consultatiebureau als ik jou was.'

Sjoko: 'Met een maand of drie ben ik begonnen op vakantie in een zwembad. Het georganiseerde babyzwemmen was hier vanaf zes maanden en dat heb ik vanaf toen vrij regelmatig gedaan.'

Pien6: 'Ik ben met zes weken voor het eerst gaan zwemmen. Na tien minuten was mijn baby al koud, hongerig en moe. Het babyzwemmen duurt meestal een halfuur, dus ik zou daarom toch wel wachten tot een maand of drie of vier.'

Emmylou: 'Wij begonnen pas met dertien maanden, maar mijn dochter zag na vijf minuten al blauw ondanks het warme water. De badmeester heeft ons toen aangeraden nog even te wachten. Ik zou zeker wachten tot baby voldoende vaccinaties heeft gehad en zich goed op temperatuur kan houden.'

Wikka: 'Ik ben niet gaan babyzwemmen omdat de chloordampen slecht zijn voor de longetjes. Ik kan zelf ook niet goed tegen de chloordampen in een binnenzwembad. Gewoon lekker thuis (of bij iemand anders) samen in een warm bad met de baby is ook fijn. Kind zal nog meer dan genoeg in een zwembad moeten zwemmen later.'

Anoniem26082017: 'Niet. Ik vind het zwembad geen plek voor een baby. Door de chemicaliën in het water, het koude water en de herrie. Maar ieder kiest uiteraard zelf. Ik ging lekker met mijn baby in bad of onder de douche.'

Miss.Speeseend: 'Vanaf vier maanden en dat was vroeg zat. Nog steeds is het tegen het einde van de les bibberen en is ie daarna heel moe! Maar hij vindt het leuk, al die andere kindjes zijn mega-interessant.'

