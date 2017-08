Elke zondag zetten we een populair topic – voor en door moeders of zwangeren – van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: wat doe je als je niet meer houdt van je stiefkind? Ook meepraten? Deel je ervaring in het topic of ga naar de pijlers Kinderen of Zwanger.

Bendoline is in verwachting van haar tweede kind, maar is eigenlijk diep teleurgesteld over het geslacht van haar baby. Weer krijgt ze een dochter, terwijl ze zo graag een zoontje wil. Ze voelt ze schuldig naar haar man toe die ook graag een jongetje wil, maar ook naar haar baby toe. Hoe komt ze van dat gevoel af?

yajes : ‘Ik vind het vooral ouderwets gezever: je had je vriend een zoon willen schenken? Je leeft toch niet in de Middeleeuwen? Toen moest je als koningin ook een zoon schenken aan de koning, anders werd je verbannen. Je weet toch hopelijk wel dat niet jouw ei maar zijn zaadje het geslacht bepaalt?’

: ‘Ik vind het vooral ouderwets gezever: je had je vriend een zoon willen schenken? Je leeft toch niet in de Middeleeuwen? Toen moest je als koningin ook een zoon schenken aan de koning, anders werd je verbannen. Je weet toch hopelijk wel dat niet jouw ei maar zijn zaadje het geslacht bepaalt?’ EvyBlissy : ‘Hou je maar vast lieve Bendoline, er gaan verwijten komen hier. Je gaat net zoveel van dit meisje houden als van je andere dochter. Echt waar. Ik ben zwanger van onze tweede jongen en heb ook gedacht: ‘jammer, nooit jurkjes uitzoeken. Ik zal nooit met mijn dochter schoenen gaan shoppen.’ Maar de liefde voor onze zoon is zo groot, en dat biedt troost.’

: ‘Hou je maar vast lieve Bendoline, er gaan verwijten komen hier. Je gaat net zoveel van dit meisje houden als van je andere dochter. Echt waar. Ik ben zwanger van onze tweede jongen en heb ook gedacht: ‘jammer, nooit jurkjes uitzoeken. Ik zal nooit met mijn dochter schoenen gaan shoppen.’ Maar de liefde voor onze zoon is zo groot, en dat biedt troost.’ Enn: ‘Maar wat wil jij nu van ons? Ik had ook nooit gedacht dat mijn tweede een meisje zou zijn, en toen dat wel zo bleek te zijn heb ik even moeten schakelen. Niet omdat ik haar niet wilde, meer omdat ik er gewoonweg geen rekening mee had gehouden. Toen het schakelen over was werd ik intens blij, gewoon met het mensje dat ik had gekregen. Het maakte me geen donder uit, zij is de liefste en mooiste.’

‘Maar wat wil jij nu van ons? Ik had ook nooit gedacht dat mijn tweede een meisje zou zijn, en toen dat wel zo bleek te zijn heb ik even moeten schakelen. Niet omdat ik haar niet wilde, meer omdat ik er gewoonweg geen rekening mee had gehouden. Toen het schakelen over was werd ik intens blij, gewoon met het mensje dat ik had gekregen. Het maakte me geen donder uit, zij is de liefste en mooiste.’ nootboek: ‘Ik heb twee jongens en wil juist geen derde kind, omdat ik dan kans heb op drie zoons. Dat wordt me echt te veel testosteron in huis, dus we houden het bij twee. Ik heb ook wel even gebaald dat ik nooit een dochter zal hebben, maar als ik nu naar anderen met dochters kijk, denk ik dat ik toch meer een jongensmoeder ben. In ieder geval ben ik niet meer jaloers op mensen met dochters. Dat getut met vlechtjes, prinsessenjurken en glitters is echt niets voor mij. Niet dat alle meisjes zo zijn, maar in mijn omgeving zijn veel kleuters wel zo.’

‘Ik heb twee jongens en wil juist geen derde kind, omdat ik dan kans heb op drie zoons. Dat wordt me echt te veel testosteron in huis, dus we houden het bij twee. Ik heb ook wel even gebaald dat ik nooit een dochter zal hebben, maar als ik nu naar anderen met dochters kijk, denk ik dat ik toch meer een jongensmoeder ben. In ieder geval ben ik niet meer jaloers op mensen met dochters. Dat getut met vlechtjes, prinsessenjurken en glitters is echt niets voor mij. Niet dat alle meisjes zo zijn, maar in mijn omgeving zijn veel kleuters wel zo.’ Paarsebloem: ‘ Je hebt nu al een vooroordeel jegens je aankomende kind omdat je zelf geen ‘meisje-meisje’ zegt te zijn, wat dat ook mag betekenen. Ga eens bij jezelf te raden of je niet iets te veel beïnvloed bent door anti-vrouwen gezwets. Want je ziet bij sommige vrouwen dat ze alles verafschuwen wat roze, engelachtig of bloemig is. Vooral omdat hen is ingeprent dat alles ‘typisch meisjesachtig’ niet zo waardevol zou zijn als alles wat ‘typisch jongensachtig’ zou zijn.’

Je hebt nu al een vooroordeel jegens je aankomende kind omdat je zelf geen ‘meisje-meisje’ zegt te zijn, wat dat ook mag betekenen. Ga eens bij jezelf te raden of je niet iets te veel beïnvloed bent door anti-vrouwen gezwets. Want je ziet bij sommige vrouwen dat ze alles verafschuwen wat roze, engelachtig of bloemig is. Vooral omdat hen is ingeprent dat alles ‘typisch meisjesachtig’ niet zo waardevol zou zijn als alles wat ‘typisch jongensachtig’ zou zijn.’ Bumba1985: ‘Ik wilde ook heel graag een jongetje, dus ik begrijp je gevoel wel. Maar ik denk dat als ze er eenmaal is, het vanzelf goedkomt. En zo niet, dan zul je daar toch voor moeten zorgen, want zij mag daar niet de dupe van worden.’

