Afgelopen juli kreeg Mascha Feoktistova haar eerste kindje Mila Poppy. De bevalling was erg pittig en verliep niet zonder slag of stoot. De arm van dochtertje Mila Poppy was gebroken door een schouderdystocie. Vier maanden later delen ze voor het eerst het hele verhaal op het YouTube-kanaal van Beautygloss.

“Ik was aan het persen, en toen kwam het hoofdje er een beetje uit,” vertelt Mascha. “Toen zei de verloskundige opeens: ‘Je moet je nú omdraaien op je handen en knieën.’” De vlogster vertelt dat de verloskundige zei dat ze heel hard moest persen. Op hetzelfde moment probeerden ze de baby eruit te halen. “Ik voelde me letterlijk aan alle kanten uitscheuren,” aldus Mascha. “Ik voelde haar eruit vallen. Ik weet nog dat ik tussen mijn benen keek en een handje zag liggen.”

“Ik hoorde ze zeggen: ‘Papa, meekomen’,” gaat Mascha verder. “Tien minuten later kwam Gregor binnen met de baby, helemaal van de kaart en aan het huilen.” Toen kreeg Mascha te horen dat haar armpje was gebroken.

Gregor vult het verhaal aan: “Ik wist dat er iets niet klopte, maar ik wist ook niet hoe het normaal ging,” vertelt hij. De baby maakte geen geluid en bewoog niet. Haar hele lichaam was donkerblauw, zo vertelt Gregor. “Mila moest gelijk aan de beademing.” Op dat moment werd haar lijfje roze. “Ik mocht de baby aanraken, maar ze zeiden dat ik voorzichtig moest zijn omdat haar armpje gebroken was.”

Op 6 juli 2020 werden Mascha Feoktistova en geliefde Gregor van Vlierden voor de eerste keer ouders, maar een gemakkelijke bevalling was het allesbehalve. De bevalling van Mascha kostte niet alleen veel tijd, maar ging ook gepaard met complicaties. Zo vertelde de kersverse moeder dat de arm van Mila Poppy was gebroken door een schouderdystocie. Hierbij blijft de voorste schouder steken achter het schaambeen van de moeder. Hierdoor treedt een probleem op bij de afwikkeling van de romp van het kind, wanneer het hoofdje geboren is. Dit komt slechts voor bij zo’n één procent van alle bevallingen.

Vlak na de bevalling deelde Mascha een gezinsfoto en gaf ze toe in een rollercoaster van emoties te zitten. “Ook deze week is een combinatie van extreem rozig (we zijn zó verliefd!) maar ook heel veel huilen, praten, aanpassen (kan baby niet op een gebruikelijke manier knuffelen of voeden met het gebroken armpje) en ook moet ik bijkomen van uitgescheurd zijn aan alle kanten en krijg ik flashbacks van de bevalling (gaan we hulp voor zoeken samen)”, schreef ze bij dat kiekje. “We worden privé goed opgevangen door vrienden en familie, vanuit het ziekenhuis en samen komen we er wel doorheen.”

