Bedenker van gender reveal party krijgt zelf genderneutraal kind: ‘ik voel me nu ontzettend schuldig’

Een beetje aanstaande moeder doet niet meer zonder: gender reveal parties – waarbij het geslacht van de baby wordt onthuld – zijn naar aanloop van de bevalling het nieuwe normaal geworden. Dat gaat van het doorsnijden van een taart en het kapotslaan van piñata’s tot aan powerranger gevechten en ballonnen en vuurwerk. Een van de pioniers op het gebied van de gender reveal party heeft nu spijt.

Toen Jenna Karvunidis in 2008 zwanger was van haar eerste kind, blogde ze over het onthullen van het geslacht van de baby aan haar vrienden en familie met een roze cake. ‘Die onthulling was een echte mijlpaal,’ legt ze uit tegenover The Guardian. ‘Ik had verschillende miskramen gehad. Het was meer van ‘ik ben eindelijk op een punt in mijn zwangerschap waar ik weet of het een jongen of een meisje is’ in plaats van ‘oh ik ga dit kind alvast opzadelen met een hele identiteit.’ En daarbij, voegt ze toe, ‘de meeste mensen dachten er toen nog niet zo over na.’

Met dank aan haar blog verspreidde Jenna’s feestthema zich als een lopend vuurtje. Het idee van een geslacht onthullend feestje werd gretig overgenomen en een nieuwe trend was geboren. Een trend die klein – met een roze taart – begon en groots eindigde. Shay Mitchell liet een blauwe en een roze powerranger de strijd om het geslacht uitvechten, te zien in een vlog die inmiddels 6 miljoen views telt. En dan hebben we het nog niet over al die walgelijk uitziende taarten of de reveal party die leidde tot een bosbrand van 47.000 hectare. Ja, de afgelopen jaren was de gender reveal party een ware hype.

Maar met de kennis van nu lijkt die hype op z’n breekpunt te zijn aangekomen. Naar mate de jaren en gender reveals party verstreken, begon Karvunidis zich schuldig te voelen. ‘Pas later besefte ik me dat niet-binaire mensen en transgenders zich gepasseerd kunnen voelen. Ik begon me slecht te voelen over het feit dat ik zoiets in de wereld had losgelaten.’ Daarbij speelt ook Jenna’s elfjarige dochter een rol. Die dochter was elf jaar geleden de reden voor het gender reveal feestje, en voldoet niet aan genderstereotypen. ‘Ik laat me nu leiden door haar. Ze kiest er zelf voor om pakken en blazers in plaats van jurkjes te dragen. Biologisch gezien is ze nog steeds een ‘zij’, maar ze doet de dingen op haar eigen manier.’

‘Geslacht is niet het belangrijkste aan een kind. We moeten ze juist laten zijn wie ze willen zijn.’