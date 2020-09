Beeldschone Katja Schuurman bedolven onder complimenten na déze pure foto met dochter Coco

Katja Schuurman is een paar weken geleden opnieuw moeder geworden van een dochter. Naast Sammie (10), die ze kreeg met haar ex Thijs Römer, is ze nu ook mama van Coco.

De beeldschone presentatrice geniet volop van het verse moederschap.

Katja Schuurman met dochter

Van een heerlijk moment met haar dochter in de nazomerzon heeft Katja een intieme foto gedeeld. Veel woorden maakt ze er niet aan vuil; met drie hartjes drukt ze de liefde voor het kleine meisje uit.

Stralend

Volgers van Katja vinden het een prachtig plaatje en laten dat dan ook massaal weten. “Wauw, wat zie je er relaxed en goed uit. En wat een snoepje”, laat iemand weten. Een andere fan vult aan: “Prachtig mooie foto… stralende jij.”

View this post on Instagram ❤️❤️❤️ A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman) on Sep 20, 2020 at 5:42am PDT

Familie

Katja werd tien jaar geleden voor het eerst moeder, samen met acteur Thijs Römer kreeg ze dochter Sammie, die nu grote zus is. Het acteurskoppel ging in 2015 na een huwelijk van acht jaar uit elkaar, maar bleven altijd goede vrienden. Halverwege 2015 viel Katja als een blok voor topchef Freek van Noortwijk. In juni 2019 gaven ze elkaar tijdens een sprookjesachtig huwelijk het jawoord. Een jaar later werd hun liefde bekroond met een prachtige dochter, Coco Loulou.

Katja en haar meiden:

