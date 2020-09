Beschuit met ‘alleen maar witte’ muisjes: hoe voed je je kind genderneutraal op?

Afgelopen week kondigden Jelka van Houten en Henry van Loon aan dat ze hun toekomstige kindje een genderneutrale opvoeding willen geven. Zij kregen de volle lading van verschillende volgers: het bleek uiteindelijk niet eens waar te zijn. Toch blijven mensen hen beschuldigen van kindermishandeling.

We weten dat bij deze opvoeding geen onderscheid wordt gemaakt tussen roze en blauw, maar wat houdt dat genderneutraal opvoeden nou nog meer in?

Je kinderen opvoeden zonder ze in hokjes te plaatsen die de maatschappij gecreëerd heeft, lijkt steeds populairder te worden. Carice van Houten en haar man Guy Pierce doen er ook aan mee, hun zoontje heeft lang haar en mag dat zelf bepalen. Hoewel deze nieuwe hype als muziek in de oren klinkt, zijn de reacties op het nieuws van Jelka en Henry niet al te enthousiast.

Reacties

‘Kindermishandeling dus… dat kind wordt nog voor het geboren is al opgezadeld met een identiteitscrisis.’ en ‘Ik hoop dat Jeugdzorg meeleest en deze mensen ervan overtuigt dat kinderen niet geschikt zijn om sociale en emotionele experimenten op uit te voeren.’ Zijn twee van de vele reacties die Henry van Loon op zijn Instagramfoto. Hij legt het luchtig uit, want het valt allemaal wel mee, volgens hem: ‘Hahaha, ons kind mag zelf bepalen of het een jurk aan wil, of het een roze of een blauwe trui aan wil en of het op ballet of voetbal wil, that’s all. Zo ben ik overigens ook opgevoed.’

Roze of blauw

Het kleden van je koter in roze of blauw, het laten spelen met poppen of auto’s en het laten voetballen of dansen zijn keuzes die ouders afstemmen op basis van het geslacht van hun kindje. Logisch toch? We zijn niets anders gewend. Toch beginnen mensen daar hedendaags aan te twijfelen. Door dit soort keuzes ontwikkelen we namelijk genderstereotyperingen: een man moet werken en een vrouw moet zorgen. De stereotyperingen beginnen al terwijl het kindje nog niet eens is geboren. Je kent ze vast wel, gender reveal party’s. Deze goedbedoelde feestjes zorgen ervoor dat vrienden en familie al bij voorbaat een verwachting hebben van hoe het kindje zich, volgens hen, moet gaan gedragen.

Met een genderneutrale opvoeding, ga je die stereotyperingen uit de weg, het maakt dan niet uit welk geslacht je kind heeft. Het betekent dat je niets uitsluit in de opvoeding als het om mannelijk- of vrouwelijkheid gaat. Je geeft je kind van beide werelden iets mee.

Er ontstaat veel verwarring over de genderneutrale opvoeding van kinderen. Mensen denken bijvoorbeeld dat alles neutraal moet zijn in plaats van jongens- of meisjesachtig, maar dat is niet het geval. Er wordt juist een mix gemaakt tussen spullen voor jongens en voor meisjes, zodat niets bij voorbaat al wordt uitgesloten. Je kind mag dus zelf bepalen welke kleren hij/zij wilt dragen en met welk speelgoed er wordt gespeeld.

Speelgoed

Dus, genderneutraal opvoeden is alleen maar zorgen dat je kind zelf weet of ie met poppen of auto’s wilt spelen? Nee, het is meer dan dat. Volgens Marleen Groeneveld, die aan de Universiteit Leiden de rol van gender onderzoekt, zitten 4 en 5-jarigen al bomvol met overtuigingen over wat meisjes- of jongensachtig is. Door deze overtuigingen ontstaan die stereotyperingen dus weer, waardoor vrouwen minder in leiderschapsrollen voorkomen en mannen moeilijker over hun emoties praten. Door een genderneutrale opvoeding laat je je kind met andere ogen kijken naar de maatschappij, ze zullen er dan bijvoorbeeld niet meer van uitgaan dat alleen vrouwen verpleegkundige kunnen worden.

De manier waarop je tegen je kind spreekt, speelt ook mee in een genderneutrale opvoeding. We zijn bijvoorbeeld snel geneigd om meisjes complimenten te geven over hun uiterlijk en jongens te complimenteren op hun stoerheid. Vergeet dus niet om ook eens tegen je zoon te zeggen dat hij er mooi uitziet, en tegen je dochter dat ze een stoere griet is.

