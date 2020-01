Beschuit met blauwe én roze muisjes: Sanne Vogel bevallen van tweeling

View this post on Instagram

Afgelopen woensdag waren de baby’s 35 weken! We waren in het ziekenhuis en ze bleken nog steeds heel goed te groeien. Allebei net zo goed als eenlingen van 35 weken. De jongen zelfs boven gemiddeld. Samen wegen ze nu iets meer dan 5 KILO!!! Plus allebei een eigen placenta en vruchtzak, dus je kan je voorstellen dat het momenteel fysiek best pittig is voor mijn lichaam. De babykamer is hartstikke klaar, ook de rest van de ‘verbouwing’ en alles wat anders moest onder invloed van enorme nesteldrang. Ga ik komende weken natuurlijk nog leuke plaatjes van posten!! O ja en zoals je kunt zien, dankzij jullie is het gelukt een tweede identieke rotan wieg te vinden! ❤️❤️We kunnen niet wachten om deze twee mensjes te ontmoeten en ons als gezin terug te trekken in ons paleisje. Nu nog even doorzetten! 💪🏻 #update #babyroom #preggo #tweeling #jongenmeisje #twins #laatsteloodjes gifvrije ecologische krijtverf op de muren van @amazona_ecoverf mobieltjes boven de wiegjes @lidorworld