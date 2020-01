Beschuit met roze muisjes: Lauren Verster bevallen van dochtertje

Babynieuws: Lauren Verster is bevallen en daarmee zijn de presentatrice en haar vriend Jasper opnieuw ouders geworden van een dochtertje.

Lauren Verster bevallen

Het nieuwe jaar kan al nu niet meer stuk voor Lauren. De presentatrice maakte zojuist bekend op Facebook, dat ze is bevallen van haar tweede dochtertje. Ook maakt de 39-jarige gelijk de naam bekend en trakteert ze haar volgers op wat liefdevolle foto’s van de pasgeborene.

Klein en knuffelbaar

‘Daar is ze dan, Meggy Diepeveen! Klein, knuffelbaar en (tot nu toe) super tevreden. Zelf ben ik helemaal ‘high on adrenaline’; stuiter het huis door alsof ik twintig cappuccino’s gedronken heb en voel me topfit. Samen zijn we nu echt een familie, voor mij voelt dat veilig en stevig (ben zelf enig kind dus heb geen idéé wat het is om een zusje te hebben) We zenden jullie alle liefs vanaf de woonboot’, schrijft ze in het bericht.

Zwangerschapstesten

Lauren maakte vorig jaar bekend opnieuw in verwachting te zijn. Aan Shownieuws vertelde ze toen: ‘Ik heb het nog aan niet zo heel veel mensen verteld. Ik kwam er vrij laat achter, want ik dacht van: ‘Hey, dit is raar!’ Ik had het twee keer getest maar de uitslag was negatief. Ik ben dus ook nog lekker op vakantie gegaan met drank en van alles en nog wat. Maar ja, die testen sloegen negatief uit!’ Toch bleek het hartstikke raak te zijn en kregen Lauren en Jasper te horen dat er na dochter Leentje Wambleesha, die in 2016 ter wereld kwam, opnieuw een meisje op komst was.



Door: Flaironline | Beeld: ANP