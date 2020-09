Dít is volgens wetenschappers de beste maand om zwanger te worden

Een zwangerschap kun je nooit plannen en je mag altijd blij zijn als het je is gegund. Toch is er volgens experts een beste tijd in het jaar om zwanger te zijn.

De een is liever niet hoogzwanger in de zomer, omdat het dan heet is buiten. De ander wil juist niet hoogzwanger zijn in de winter, omdat het dan glad kan zijn buiten.

Zomer?

Toch heeft de maand waarin je zwanger wordt effect op je baby. Vrouwen die in juni of augustus zwanger werden kwamen gedurende de zwangerschap meer aan en bevielen van baby’s die gemiddeld 8 gram zwaarder waren dan baby’s die in andere maanden werden verwekt. Natuurlijk zegt het niets over jouw baby, want dit zijn gemiddelden van duizenden vrouwen bij elkaar opgeteld. En uitzonderingen zijn er altijd, in welke statistieken dan ook.

Griep

Als je het kan plannen, dan is volgens experts de maand mei de beste maand om te bevallen. Dat betekent dat je in september het beste zwanger kunt worden: tadaa, nu dus, ongeveer. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat kinderen die in mei zijn geboren het gezondst zijn. Baby’s die in oktober of november worden geboren, hebben juist vaker last van ziektes, omdat ze gelijk beginnen met opgroeien in een griepseizoen.

Bron: Mama Magazine | Beeld: iStock