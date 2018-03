De beste sex standjes voor na je zwangerschap

Als er één ding zeker is bij een bevalling, is dat je lichaam erna flink veranderd is. En daarmee bedoelen we niet alleen de overtollige kilo’s. Ook in de intieme zone down under heeft je bevalling meestal flink wat teweeg gebracht. Vooral wanneer er weer ruimte is voor intimiteit met je partner is dat toch even wennen. Maar, wees gerust. Er zijn genoeg sex standjes die je zorgeloos met je geliefde kunt doen. Als jij daar klaar voor bent!

1. Bovenop

Fijn voor jou, leuk voor hem. Mannen vinden het over het algemeen namelijk heel fijn, wanneer hun vrouw het heft in handen neemt. Volgens sextherapeut Katy Zvolerin is dit standje dan ook perfect voor na de bevalling. ‘De nieuwbakken moeder kan hiermee zelf het ritme bepalen.’

2. Missionarispositie

Met dit standje is het van belang om rustig aan te kijken wat goed voelt en jij en je partner zullen het dan ook iets anders moeten aanpakken dan voor je zwangerschap. Ohja, vergeet vooral niet een kussen onder je rug te doen om het jezelf, en daarmee tegelijkertijd je partner, wat makkelijker te maken.

3. Spooning

‘De perfecte keuze voor vrouwen die rustig aan willen beginnen.’ Ondanks dat het daar beneden allemaal al wat geheeld is, kan het na een aantal weken nog steeds wat gevoelig zijn. Om weer even rustig op gang te komen, is dit standje dan ook de ideale manier om sex te hebben.

4. Partner standing

Hét ideale standje om zo min mogelijk druk op je onderrug te leggen, doordat jouw partner het werk op zich neemt door jouw benen op te tillen. Nogmaals, ook bij dit standje moet je even kijken wat voor jou het meest comfortabel is. Dit kan namelijk voor iedereen verschillend zijn.

5. Op een stoel

Niet iedereen vindt het bed na de bevalling een fijne plek om sex te hebben. Om het dan helemaal maar te laten is natuurlijk zonde, want in dit geval biedt een stoel vaak een fijne uitkomst. En, doordat jij in de stoel bovenop zit, ben jij diegene die het ritme in de hand heeft.

Bron PopSugar Beeld iStock