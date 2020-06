Ooit betrapt door jullie kinderen? 10x jullie verhalen

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Betrapt door kinderen

Sandra* vraagt zich af of de VIVA Mama’s ooit door kun kinderen betrapt zijn tijdens het seksen. En nog belangrijker: hoe ze dat hebben opgelost of uitgelegd. Dit is 10x jullie antwoord.

Poldervrouw : ‘Één keer. En we hebben er weinig aandacht aanbesteedt en afgewacht wat kind zou vragen. De vragen die er gesteld werden hebben we beantwoord. Kind was nog erg jong dus wist niet waar hij nou eigenlijk naar keek.’

: ‘Één keer. En we hebben er weinig aandacht aanbesteedt en afgewacht wat kind zou vragen. De vragen die er gesteld werden hebben we beantwoord. Kind was nog erg jong dus wist niet waar hij nou eigenlijk naar keek.’ Andersom : ‘Wij doen het met gespitste oren, of als de pubers niet thuis zijn.’

: ‘Wij doen het met gespitste oren, of als de pubers niet thuis zijn.’ Madderijn : ‘Zoon van negen is heel trots dat hij ons ooit betrapt heeft, en herinnert ons er nog wel eens aan. Het is een grap geworden, want we zeggen dan ‘we hebben het maximaal vijf keer gedaan, waarom zou je het doen’. Dan zegt hij ‘nee jullie vinden elkaar leuk en dan doe je dat’. En dan lacht hij een beetje want er scheiden op het moment veel ouders dus dat we elkaar leuk vinden is juist fijn.’

: ‘Zoon van negen is heel trots dat hij ons ooit betrapt heeft, en herinnert ons er nog wel eens aan. Het is een grap geworden, want we zeggen dan ‘we hebben het maximaal vijf keer gedaan, waarom zou je het doen’. Dan zegt hij ‘nee jullie vinden elkaar leuk en dan doe je dat’. En dan lacht hij een beetje want er scheiden op het moment veel ouders dus dat we elkaar leuk vinden is juist fijn.’ Dolfijn911 : ‘Ik begrijp de woorden ‘betrapt’ en ‘opgelost’ niet zo goed. Net alsof je iets stiekems doet. Hier is seksualiteit gewoon bespreekbaar, en weten de kinderen dat wij als ouders naast slapen ook seks hebben. Zo heb ik ze dat altijd verteld, uiteraard woorden gebruikend passend bij de leeftijd. We houden wel rekening met hen en maken niet te veel geluid, en weten waar ze zijn als we seks hebben.’

: ‘Ik begrijp de woorden ‘betrapt’ en ‘opgelost’ niet zo goed. Net alsof je iets stiekems doet. Hier is seksualiteit gewoon bespreekbaar, en weten de kinderen dat wij als ouders naast slapen ook seks hebben. Zo heb ik ze dat altijd verteld, uiteraard woorden gebruikend passend bij de leeftijd. We houden wel rekening met hen en maken niet te veel geluid, en weten waar ze zijn als we seks hebben.’ Pos1980: ‘Vanaf mijn tiende hoorde ik het regelmatig van mijn ouders (krakende vloer, bewegend bed). Ik heb dat altijd vreselijk gevonden en zal er dus alles aan doen om te zorgen dat onze kinderen niets meekrijgen van ons seksleven.’

Lees ook

Verhuizen met jonge kinderen, hoe pak je dat aan?

Polsjef : ‘Ja hoor……mijn oudste vroeg wat we tegen elkaar zeiden en ze vroeg waar al dat kreunen voor was. Netjes antwoord gegeven. Nu de deur dicht, maar dan weet ze ook wat er gebeurt. Met pubers is het een stuk lastiger.’

: ‘Ja hoor……mijn oudste vroeg wat we tegen elkaar zeiden en ze vroeg waar al dat kreunen voor was. Netjes antwoord gegeven. Nu de deur dicht, maar dan weet ze ook wat er gebeurt. Met pubers is het een stuk lastiger.’ Fluttershy : ‘Mijn kinderen weten wat seks is dus ik probeer ze vooral bij te brengen dat je dat doet met iemand waar je echt van houdt en die je vertrouwt en niets tegen je zin moet doen, altijd nee mag zeggen en dat ze met alles hierover bij me terecht kunnen. Dus hier hooguit de vraag of het wat stiller kan, omdat er ook nog mensen willen slapen.’

: ‘Mijn kinderen weten wat seks is dus ik probeer ze vooral bij te brengen dat je dat doet met iemand waar je echt van houdt en die je vertrouwt en niets tegen je zin moet doen, altijd nee mag zeggen en dat ze met alles hierover bij me terecht kunnen. Dus hier hooguit de vraag of het wat stiller kan, omdat er ook nog mensen willen slapen.’ TanteOlivia : ‘Dat is nooit gebeurd, maar als het zou gebeuren kunnen we het daarover hebben. Seks is niet iets geheimzinnigs in ons huis.’

: ‘Dat is nooit gebeurd, maar als het zou gebeuren kunnen we het daarover hebben. Seks is niet iets geheimzinnigs in ons huis.’ Slimmekip : ‘Nee nog nooit gelukkig. Moet ik er wel bij zeggen dat er tegenwoordig alleen actie is als kind er niet is, want ik kan me echt niet ontspannen als ik me steeds afvraag of ik hem hoor. Hij is namelijk geen kind dat netjes de hele nacht in zn bed blijft liggen’

: ‘Nee nog nooit gelukkig. Moet ik er wel bij zeggen dat er tegenwoordig alleen actie is als kind er niet is, want ik kan me echt niet ontspannen als ik me steeds afvraag of ik hem hoor. Hij is namelijk geen kind dat netjes de hele nacht in zn bed blijft liggen’ Ijstaart: ‘Eén keer, dochter was toen een jaar of 5/6 en vond het echt reuze interessant allemaal. De volgende dag kon ik nog net op tijd ingrijpen toen ze luidkeels over het hele schoolplein riep “weet je wat mijn ouders gisteren aan het doen waren?”‘

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

*De naam Sandra is gefingeerd.

Beeld: iStock