Nu echt: Bevalling Meghan Markle is begonnen

Al weken gaat de geruchtenmolen dat Meghan Markle aan het bevallen is óf dat de kleine allang geboren is. Dat laatste is in ieder geval niet zo, want de hertogin schijnt as we speak begonnen te zijn aan haar bevalling.

Meghan is thuis in Frogmore Cottage aan het bevallen, bevestigt Buckingham Palace.. Of we de kleine meteen zullen zien na de geboorte, is nog maar de vraag. Meghan en Harry zullen geen officieel fotomoment houden, zoals bijvoorbeeld Kate Middleton dat wel deed.

Papa Harry

Harry staat zijn vrouw bij. Een paar kilometer verderop wachten journalisten en royaltyfans op babynieuws. Zij verzamelen bij de Long Walk, de 5 kilometer lange weg naar Windsor Castle die Harry en Meghan op hun huwelijksdag per koets aflegden. De hertog en hertogin van Sussex verhuisden begin deze maand (april) naar Frogmore Cottage op het landgoed Windsor. Een paar weken geleden werd duidelijk dat Meghan haar eerste kind liever thuis op de wereld zet dan in een ziekenhuis.

Prinsje of prinsesje

Of het een prinsje of prinsesje wordt, is nog niet bekend. Gefluisterd wordt dat de hertogin van Sussex in verwachting is van een zoon, dat zou ze tijdens haar luxe babyshower in New York aan haar vriendinnen hebben verteld. Hun kind wordt zevende in lijn van troonopvolging, na papa Harry.

Bron: ANP | Beeld: ANP