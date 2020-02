Bewezen! Co-sleeping heeft voordelen voor jou en je baby

Co-sleeping: samen slapen is een praktijk waarbij baby’s (en jonge kinderen) dicht bij een of beide ouders slapen, in tegenstelling tot in een aparte ruimte. Je kind bij je in bed laten slapen is volgens sommige experts uit den boze, maar wist je dat je door dat juist wel te doen een heel speciale band met je baby opbouwt? ‘Mijn dochter Mex (2) en ik slapen vanaf het begin samen: naar bed gaan is geen strijd, we slapen goed (ik vaak op het randje van het bed, dat wel) en het is nog gezellig ook. Vooral het samen wakker worden, als ik Mex’s kleine vingertjes op mijn wang voel aaien’, aldus VIVA’s Gina.

Co-sleeping

Co-sleeping (samen met je kind in één bed slapen) is voor de ene moeder een absolute no-go, de ander doet niets liever dan met dat kleine wondertje tegen zich aan in slaap vallen. Gevalletje: ieder z’n ding!

Iedereen zegt dat je baby (peuter, kleuter) in z’n eigen bedje moet slapen. Correctie: bijna iedereen, want volgens Dr. Williams Sears is co-sleeping helemaal zo slecht nog niet. Sterker nog: het versterkt de band tussen jou en je baby op een bijzondere manier. VIVA’s Gina beaamt dat.

Speciale band

Zo blijkt uit onderzoek van Sears dat de ademhaling van jou en je baby zich aan elkaar aanpassen als je in een bed ligt.

‘Ik heb veel slapende moeders met baby’s geobserveerd, en het viel me op dat als de moeder een diepe zucht slaakt, de baby vaak hetzelfde doet.’ Veel moeders zijn bang dat ze tijdens het slapen op hun baby gaan liggen, maar volgens Sears is die kopzorg overbodig. ‘Opvallend is dat moeders en baby’s hun slaapposities moeiteloos aan elkaar aanpassen. Draait de moeder, dan beweegt de baby automatisch mee.’

Wat Sears opviel tijdens zijn observatie, is dat moeder en kind elkaar regelmatig checken, zonder wakker te worden.

Daarbij: volgens Sears is co-sleeping een onderwerp dat vaak vermeden wordt als je het over je kinderen hebt. Het wordt vaak gezien als iets ‘fouts’, terwijl het helemaal zo slecht nog niet is. ‘Veel meer mensen doen aan co-sleeping dan je denkt, ze durven er alleen vaak niet over te praten omdat ze bang zijn er op afgerekend te worden.’

Verschillende vormen van co-sleeping

Co-sleeping is er in verschillende vormen. Meestal wordt er met co-sleeping het samen slapen met je baby vanaf de geboorte in een bed bedoeld. Dit wordt ook wel ‘early co-sleeping‘ genoemd. Er zijn ook gezinnen die met hun kind in een bed slapen als hij ongeveer een jaar is. Juist omdat veel kinderen dan moeite krijgen met het alleen slapen. Een andere vorm van co-sleeping is dat de baby in zijn eigen wiegje of ledikant bij de ouders op de kamer slaapt. Dit heet ook wel ‘rooming-in‘. Je kunt er ook voor kiezen om een co-sleeperbedje naast je eigen bed te plaatsen.

Dat gezegd hebbende, als je samen met je baby in een bed slaapt, is het belangrijk om goed te letten op onder andere de temperatuur in de slaapkamer en het bedmateriaal als matras en kussens. What else? Zorg dat je baby niet uit bed kan vallen en laat je kind nooit alleen in een bed voor volwassenen slapen. Plus: zowel jij als je bedpartner moeten weten dat de baby bij jullie in bed ligt. Safety first!

Bron: Famme.nl | Beeld: iStock