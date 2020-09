Bewezen: van het drinken van koffie word je slanker én slimmer

View this post on Instagram

Monday coffee fact: met de doosjes van Wakuli kun je domino's spelen! Grapje natuurlijk (ofja, het kán wel), maar het feitje dat we echt met je willen delen is dat de cups van Wakuli gemaakt worden van de reststromen van suikerbiet💛 Dit betekent dat ze helemaal biologisch afbreekbaar zijn en na gebruik gewoon bij het GFT kunnen! Lekker handig & goed voor het milieu!🌳 Sommige Wakuli-fans gebruiken de cups zelfs als mini plantenbakjes of als hoedjes voor hun konijn! 🐇Dat is pas creatief! 🇬🇧Monday coffee fact: with the cups boxes from Wakuli you can play dominos! Kiddin' (well, you can of course…), but the coffee fact we want to share with you today is that Wakuli cups are made 100% from plant material💛 Meaning that they are completely biodegradable and can be disposed of in the green bin. Super easy & good for the environment!🌳 Also, some Wakuli-fans use the cups as mini planters or as hats for their cute bunnies! 🐇 Talking about being creative!