Geluk zit ‘m in de kleine dingen, moeten Bibi Breijman (28) en haar dochter Teddy zich bedacht hebben. Want waarom stilzitten als je ook dansend een rijstwafel kunt eten?

Bibi Breijman danst erop los

Op Instagram deelt Bibi een geinige video met haar dochter. Te zien is onder meer hoe Teddy op tafel staat te dansen en haar moeder vanaf de grond meedoet. “Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag”, schrijft de vlogger bij de video, verwijzend naar de onzekere periode anno nu.

Vrolijke video

Het filmpje weet de volgers van Bibi flink op te beuren en ze noemen de beelden dan ook “heerlijk om naar te kijken”. “Echt geweldig jullie! Word er altijd weer vrolijker van”, luid een van de vele reacties. Een andere fan schrijft: “Wat een heerlijk kind! En wat een heerlijke energieke moeder ben jij!”

Moederschap

Onlangs vertelde Bibi openhartig over het moederschap in Flair en gaf ze toe dat het haar met beide benen op de grond heeft gezet. “Het klinkt misschien als een cliché, maar het helpt heel erg om te relativeren. Ik vind mijn carrière belangrijk, en tot het moment dat ik moeder werd, was ík de belangrijkste in mijn leven. Maar dan zet je een wezentje op de wereld, en wat ze zeggen is waar: zij gaat voor alles. Het is alsof ze er altijd al is geweest.”

Burn-out

In hetzelfde interview deed de vlogster ook uit de doeken over haar burn-out, die ze naar eigen zeggen door Waylon heeft gekregen. Wat ze anders aanpakt na deze heftige periode? “Ik heb ‘nee’ leren zeggen. Vroeger wilde ik iedereen pleasen en pakte ik alles maar aan omdat ik altijd dacht dat iets een gemiste kans kon zijn.”

