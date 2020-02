Dat Bibi Breijman (28) uit een warm en vooral groot nest komt, weet de vlogster te bewijzen met een tweetal gloednieuwe kiekjes op Instagram. Te zien is hoe ze poseert met haar geliefde Waylon (39), hun dochter Teddy en haar twaalf (!) opa’s en oma’s.

We horen je denken: twaalf opa’s en oma’s? “Teddy heeft al haar opa’s en oma’s nog, bij elkaar opgeteld maar liefst twaalf! Wat een rijkdom”, legt Bibi uit bij de fotoreeks.

Opa’s en oma’s Bibi Breijman

In een nieuwe video licht ze het verder toe. “Ik heb al mijn opa’s en oma’s nog en dat is best bijzonder”, aldus de brunette. “We hebben het even opgeteld. Mijn ouders zijn uit elkaar en hebben weer een nieuwe partner. Mijn eigen opa’s en oma’s leven ook nog allemaal en zijn ook uit elkaar en hebben ook een nieuwe partner. Eigenlijk zijn alleen de ouders van Willem nog bij elkaar. En zo kwam we dus op twaalf opa’s en oma’s.”

Bijzonder

Volgers van Bibi kunnen niet anders dan zeggen hoe speciaal deze situatie is. “Zo bijzonder!”, schrijft Chantal Janzen, gevolgd door een hartje. Een van de vele fan vult aan: “Wat een rijkdom en dat het zo gaat onder elkaar is echt bijzonder. Je hoort ook vaak andere verhalen. Geniet ervan zo lang als het kan!”

Bron: Flaironline | Beeld: Brunopress, Instagram