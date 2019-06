Bibi Breijman geeft Waylon een wel heel bijzondere tattoo cadeau

Het was gisteren een bijzondere Vaderdag voor Waylon. Niet omdat het de eerste was – de zanger heeft immers al een zoon uit een vorige relatie – maar omdat hij een nogal speciaal cadeau kreeg van Bibi. De vlogster gaf hem namelijk een tatoeage met de naam van hun dochtertje Teddy op zijn borst.

En Bibi is de vervelendste niet: ook zij liet de naam van hun kleine spruit vereeuwigen, maar dan op haar onderarm. Het koppel showt vol trots hun nieuwste aanwinsten op Instagram.

Het stel verwelkomde afgelopen jaar hun kindje. ‘Dit is mijn geluk, Ik ben hun en zij zijn mij. Ik ga me uit m’n naad genieten!’, liet de zanger toen weten. En dat is te merken aan de vele gelukkige berichten op sociale media van het stel en hun dochter. Bibi liet onder de foto van de tattoos weten: ‘Team Teddy till the end.’

