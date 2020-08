Bibi Breijman deelt video van dochter Teddy en met één woordje pakt ze iedereen in

Waar de meeste moeders vooral zoete beelden van hun kroost delen op Instagram, deelt Bibi Breijman (29) ook vaak de meest grappige beelden. Zo heeft ze haar volgers zojuist getrakteerd op een zielig maar stiekem vooral hilarisch filmpje van Teddy.

‘Mauw’-verslag van Teddy

Met het hete weer genoot Bibi van een waarschijnlijk verkoelend drankje op het terras, samen met haar gezin. Van die middag deelde ze toen beelden in haar Instagram Stories, die ze nu op veler verzoek van haar volgers ook in haar feed post. “Hierbij nogmaals het korte maar krachtige mauw-verslag van Ted”, schrijft de vlogger bij de video. Hierin is te zien hoe het meisje al huilend vertelt over de ‘stoute poes’ die haar gekrabd heeft.

Om te gieren

Volgers van Bibi smelten bij het zien van de beelden en moeten er tegelijkertijd ontzettend om lachen. “Hahaha, heerlijk kind is het toch. ‘Mauw’, hahaha”, reageert een fan. Een ander vult al grappend aan: “Als je een klotedag heb en je ziet dit… dan is alles weer goed.”

Het hele gezin bij elkaar:

Bron: Flair. Beeld: Brunopress