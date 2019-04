Hinten Waylon en Bibi met deze smoorverliefde kiekjes op een volgende stap?

Bibi Breijman en Waylon zijn nog steeds tot over hun oren verliefd op elkaar. Eerder leek Bibi al te hinten op een aanzoek, maar op dit nieuwe kiekje lijken de twee nóg meer leuk nieuws te hebben.

Op alle foto’s is te zien hoe het stel elkaar stevig vasthoudt en een tros roze én blauwe ballonnen bij zich hebben. ‘I don’t wanna love nobody if that somebody’s not you…’, aldus Waylon. Bibi schrijft erbij: ‘Lang leve ‘t nieuwe leven.’

Baby of huwelijksbootje?

Het nieuwe leven? Roze en blauwe ballonnen? Eén ding is zeker: de posts roepen heel wat vragen op bij de volgers van het koppel. ‘Zijn jullie verloofd?’, vraagt iemand zich af. Een ander reageert: ‘Komt er nou nog een kleintje bij of heeft Willem nou een aanzoek gedaan??’ Ook wordt er volop gereageerd op het feit hoe gelukkig Waylon en Bibi met elkaar lijken te zijn.

Door: Flaironline | Beeld: VIVA Mama, Instagram