Bizar: vrouw bevalt twee keer binnen één maand

Iedere vrouw die ooit een bevalling heeft meegemaakt, weet dat dit lichamelijk ontzettend intens is. De 20-jarige Arifa Sultana uit Bangladesh moest het binnen één maand maar liefst twee keer doorstaan. In totaal bracht ze drie kinderen ter wereld.

Arifa Sultana bracht eind vorige maand, eerder dan uitgerekend, een gezonde zoon ter wereld. De behandelende artsen hadden echter niet door dat vrouw ook nog een tweeling in haar buik had.

Twee baarmoeders

Wat niemand wist, is dat de vrouw twee baarmoeders heeft. De verbazing zal dan ook groot geweest zijn toen ze 26 dagen na de geboorte van de eerste baby nogmaals naar het ziekenhuis moest omdat haar vliezen waren gebroken. De gynaecoloog besloot een keizersnede te doen, waarna een jongetje en een meisje geboren werden.

Medisch wonder

Arifa en haar man Suman Biswas – een arbeider die amper zestig euro per maand verdient – zijn dolblij met hun medische wonder, al maken ze zich ook zorgen hoe ze ineens zoveel monden moeten voeden. De kinderen hebben de namen Ifad Islam Noor, Mohammad Huzaifa and Jannatul Mawa Khadija gekregen.