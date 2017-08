Blog Marjolijn: ‘Langzamerhand voel ik echt aan mijn lichaam dat ik zwanger ben’

Als je zwanger bent vliegen de weken voorbij. Ineens bestaat je leven uit weken. Toen ik nog geen kindje had vond ik dat altijd zo vreemd dat iedereen het altijd maar had over weken in plaats van maanden, maar eenmaal zwanger ga je er moeiteloos in over, het weken tellen.

De reguliere check-up was weer prima en het meisje groeit goed. Altijd weer fijn om het hartje te horen. Langzamerhand voel ik echt aan mijn lichaam dat ik zwanger ben. Een trap oplopen kost me net wat meer moeite dan anders en ik ben Mick fanatiek aan het leren om zelf ook de trap weer af te kunnen, want met een kleine in je buik en een kleintje van anderhalf op je arm is het best een work-out.

We kunnen vooruit

De voorbereidingen op de komst van mijn meisje vorderen nog maar langzaam. Ik was op zoek naar een handige duo-kinderwagen en heb toch maar besloten om de kostbare uitbreidingsset van mijn eigen wagen aan te schaffen. Ik denk dat dat de investering meer dan waard zal zijn komend jaar. Mick is niet een mannetje dat keurig op een meerijdplankje blijft staan of zitten, vrees ik.

Babykamer

De babykamer is nog wel echt een dingetje. Ik heb het al vaker laten vallen in mijn blogs, maar ik merk dat ik het voor me uit blijf schuiven. Het behang is uitgezocht, maar de meubeltjes moeten allemaal nog komen. Er is zoveel aanbod en ik weet gewoon nog niet waar ik voor zal kiezen. Tegenwoordig zijn al die babykamertjes maar spierwit met zwart, want ‘monochrome’ is hot. Maar in alle eerlijkheid denk ik toch niet dat je een kind echt een plezier doen met zwart en wit. Ja oké, baby’s zien de contrasten zwart wit heel goed en kunnen nog geen kleuren onderscheiden, maar eenmaal een jaar oud kun je mij niet vertellen dat kids gek zijn op een kleurloos perfect gestyled kamertje. Kinderen zijn kinderen, kleurrijke personen vind ik.

Ik houd zelf niet van complete kinderkamers dat alles matcht. Ik vind de Scandinavische stijlen erg mooi, maar er is zoveel verkrijgbaar, zoveel merken. Ik zal de komende tijd waarschijnlijk vaker mijn vorderingen op het gebied van het kamertje hier delen, ben benieuwd of er meer moeders in spé net als ik soms door de bomen het bos niet meer zien!

Newborn-shoppen

Ook wil ik binnenkort eens de dozen met kleertjes van Mick van zolder halen en uitzoeken wat ‘uniseks’ is en wat ik voor baby nummer twee echt niet meer kan gebruiken. Ik heb van Mick steeds alles heel netjes bewaard. Tenminste, de mooie dingen natuurlijk. Maar nu ik écht weet dat ik een meisje krijg zal ik toch ook echt weer achter leuke newborn kleertjes aan moeten. Niet dat ik dat erg vind, maar ook daar zijn de afgelopen jaren weer veel ontwikkelingen merk ik. Voornamelijk via Instagram leer ik zoveel nieuwe, lieve en leuke labels kennen. Ook die vondsten zal ik zo nu en dan delen, maar ik ben ook benieuwd naar tips van ‘meisjesmoeders’ waar ik naartoe moet gaan voor de leukste, aparte setjes.

Minder zorgen

Het kleine meisje in mijn buik laat zich eigenlijk pas echt de afgelopen week voelen. Nu is de tijd wel aangebroken dat ik dagelijks sterke bewegingen voel in mijn buik. De zorgen die ik een paar weken geleden had zijn daarmee gelukkig ook afgenomen, als ik haar iedere dag even voel weet ik dat het goed zit. Ik weet dat ik nog zo’n zestien weken (zie je daar ga ik weer) te gaan heb, maar ik weet ook dat deze voorbij zullen vliegen en ik moet nog best heel wat voorbereidingen treffen. Alle tips zijn welkom, ik vind het leuk om te lezen wat andere (aanstaande) moeders zoals bezighoudt!