Blog Marjolijn: ‘Zomaar een greep uit mijn week’

Dinsdag

Om half elf zou ik vertrekken, althans dat was het plan. Maar alle moeders weten dat dat negen van de tien keer niet lukt. Ik zou een paar uurtjes op bezoek gaan bij twee Instagram-friends in het Zuiden. Alsof ik drie weken ging logeren zo vol had ik de auto gepakt en dan zou ik de kinderwagen nog niet eens meenemen!

De avond voor vertrek had ik de hele luiertas al keurig ingericht. Voor Mick een bakje fruit gesneden. Koekjes mee voor alarmsituaties, drinken de hele mik mak. Normaal ben ik een moeder die haar best doet een hele toffe luiertas te kopen, maar dan de helft van de tijd vergeet hem (bij) te vullen. Dus ik vond mezelf reuzeknap dat ik dit voorwerk had gedaan. De auto was keurig volgepaktagen niet eens bij me. Net voor vertrek trok baby M een moeilijk gezicht, kreunde en jawel…lanceerde haar broek vol. Grrrr: ik kon weer opnieuw beginnen, maar het gelukzalige gezichtje van baby M maakte dit moment dan wel weer goed voor me. Al met al hebben we een half uur vertraging opgelopen, wat nog best ok was volgens een van de Anne’s bij wie ik op bezoek ging!

Woensdag

Mick heeft zoals jullie weten een nieuw bed. Hij wil er nog niet altijd in slapen dus staat zijn ledikantje er nog naast. Voor zijn middagslaapje ging hij wel in zijn grote bed. Hij lag heerlijk onder zijn dekbed en ging slapen. Tenminste ddat dacht ik. Het was een hele tijd stil, maar na een uur of twee hoorde ik een harde bonk. Ik snelde naar boven waar ik Mick aantrof, half uit zijn slaapzak en alle losstaande accessoires in zijn kamer rondgeslingerd. Inclusief zijn spaarpot met het geld van opa en oma. Mick dacht dat het leuk was om daar maar eens confetti van te maken. Zeker vijftig euro trof ik verscheurd en versnipperd aan.

Maar breng dan zo’n eigenwijs mannetje maar eens aan zijn verstand dat dat centjes zijn van opa en dat hij dan geen auto’s meer kan kopen. Dat werkt niet. Les voor mama: spaarpot in mijn kast dan maar!

Donderdag

Mick kijkt sinds kort graag naar de Winnie de Pooh-films op Netflix. ‘Mama? Ikke Pinnie de Poep?’, vraagt ‘ie dan. En Pinnie de Poep kwam afgelopen donderdag tot leven. Ik heb een voorbeeldige zoon qua slapen, want hij tukt zo tot 09.00 uur of later. En als hij dan al wakker is blijft Mick gewoon spelen in bed. Afgelopen donderdag deed hij dat ook. Ik doe zijn slaapzak al achterstevoren aan, maar toch peutert hij deze vakbekwaam open. Hij kleed dan zichzelf uit want Mick wil alles ‘Welf doen!’. Om 09.30 uur hoorde ik gejammer. Ik liep naar boven en daar zat hij met zijn luier op half zeven: O-VE-RAL poep!

Half kokhalzend en mopperend tilde ik het mannetje een meter voor me uit onder zijn okseltjes de trap af. Ik heb hem in bad gezet en hield mijn adem in. De douchekop op hard en ik heb het poepmonsterje helemaal schoongespoten. Hij rook na afloop heerlijk naar bloemetjes van Tiny Rituals. Man wat was dat vies. Pinnie de Poep, Bumba, Beer en Dikkie maakten allemaal een uitstapje naar de wasmachine en genoten een badje van 95 graden. zijn romper en pyjama weggegooid! En het erge is: volgens mij vond Mick het lang zo vies niet als ik! Hij vond zijn afsproeisessie vervelender dan zijn poepbed.

Inmiddels heb ik zijn slaapzak achterstevoren en binnenstebuiten aan en vanmorgen zat hij nog heerlijk opgesloten in de slaapzak. Benieuwd hoe lang dat gaat duren. Een doorsnee week voor een moeder van een soms erg dwarse ‘twee-is-nee-er’ en een kleine baby M. Herkenbaar?

Marjolijn (37) is moeder van een zoon en een dochter. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien niet langer te wachten op de prins op het witte paard en koos ze voor het single moederschap. Voor VIVA Mama blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

Lees ook:

Blog Marjolijn: ‘Het aftellen is begonnen!’

Blog Marjolijn: ‘Geboortekaartje… Check!’

Blog Marjolijn: ‘Gehuld in zijn beste outfit besloot hij voor vertrek om zich letterlijk tot aan zijn enkels onder te poepen’

Blog Marjolijn: ‘Ik doe te veel en daar heb ik een dag later spijt van’

Blog Marjolijn: ‘Eindelijk deel ik het resultaat van de babykamer voor mijn kleine meisje’

Blog Marjolijn: ‘De golf van geluk die door je heengaat als je (weer) moeder wordt is onbeschrijflijk’

Blog Marjolijn: ‘Hoe moe ik ook ben en hoe zuur ik ook naar babyspuug ruik, ik ben voor het eerst volwaardig gelukkig’

Blog Marjolijn: Kinderbedden, vaccinaties en tattoos

Blog Marjolijn: ‘Kleine jongens worden veel te snel groot’

Blog Marjolijn: ‘Ik ben in bad in slaap gevallen!’