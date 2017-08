Blog Sophie: Eerste schooldag

De vlag was al van tevoren gestreken. Na zes weken kinderstemmetjes in mijn oren, verlangde ik volop naar die eerste schooldag. Maar ineens was het ook wel weer erg stil.

Gelukkig heb ik dochters die er ontzettend veel zin in hadden, die eerste dag na de vakantie. Oudste dochter (Prinses op de Erwt) had het er al twee weken over. Wat zou ze haar vriendinnen gaan knuffelen. Hoewel we van tevoren altijd zeggen dat we heus wel af gaan spreken en dat we echt naar de camping zullen komen, blijkt de vakantie sneller voorbij dan voorzien. Dus had ze haar vriendinnen dus ook echt zes weken niet gezien.

Middelste dochter (Brokkenpiloot) is vanaf vandaag oudste kleuter. Ik hoop dat dat wat bij zal dragen aan haar zelfvertrouwen, want vorig jaar kroop ze het liefste in me als de schooldag weer begon. En dat terwijl ze thuis een clowntje is. Ach, grote kleuters zijn ook best spannend. Zeker als je ook nog verliefd bent op zo’n oudste kleuter, die heel graag af wil spreken. De Brokkenpiloot durfde niet, want daar werd ze heel verlegen van. En bovendien had haar vriendje ook nog een oudere broer… Oh de horror!

Vanmorgen ging de wekker lekker vroeg. Ik wilde goed voorbereid zijn. Vandaag is de eerste dag van school, maar óók de eerste dag van het continurooster, wat wil zeggen dat ze voortaan hun bammetjes op school gaan eten.

Omdat ik meer hobby’s dan tijd heb, had ik al een Dutch Bento Workshop gevolgd. Super leuk: een broodtrommel vullen met eens wat anders dan twee boterhammen. Ik stond vanochtend dus een trommel met verschillende vakjes te vullen. Snoeptomaatjes hier, boterham in blokjes daar, soepstengeltje in stukjes en een stukje worst voor de leuk. Ja, dat ga ik vast alle schooldagen volhouden.

Behalve dan dat de meiden hun vriendinnen weer zouden zien, had ik helemaal niet stilgestaan bij die eerste schooldag. Dat het iets speciaals zou zijn, zeg maar. Wel droomde ik vannacht dat ik er aan het einde van het schooljaar achterkwam, dat ik de verjaardag van de Brokkenpiloot was vergeten te vieren. Stress alom.

Iets later dan gehoopt, maar gelukkig nog steeds op tijd, vertrokken we naar school. Het was een drukte van jewelste. Alle ouders gingen mee naar binnen. Dat was best een verrassing. Zeker voor de Prinses, want die moest vorig jaar al alleen naar haar klas. Maar vandaag mocht het: eerste schooldag, snap je.

Ik zette de Brokkenpiloot af in de kleuterklas – wat wonderbaarlijk goed ging – en toog naar de eerste verdieping. Moeders én vaders stonden daar verzameld om het nieuwe klaslokaal te bekijken, een extra knuffel te geven én om foto’s te maken. Toen voelde ik me wel een sukkel.

GL was allang naar zijn werk vertrokken. Mijn telefoon annex fototoestel had ik thuis laten liggen. En daar zat de Prinses, in haar nieuwe klas te stralen. Het was dus wel een dingetje, die overgang van groep 3 naar groep 4. Meer nog dan in hetzelfde klaslokaal ineens de oudste kleuter zijn.

Ik gaf haar nog maar een extra knuffel, terwijl ik jaloers keek naar alle verzamelde papa’s. Gelukkig hoef ik nog maar een jaar te wachten op een nieuwe start. En die vlag? Die hangt nog even uit ‘uit’.

Elke week schrijft voormalig docente geschiedenis en journalist Sophie Fleur (34) een blog voor VIVA Mama. Ze is getrouwd en moeder van drie dochters.

