Blog Sophie: ‘Het is een discussie in mijn hoofd, waar ik niet helemaal uit kom’

Terwijl de kranten afgelopen weken bol stonden van het grote schisma tussen school en ouders op het gebied van gezonde voeding, startte bij ons op school het continurooster voor het eerst. Mét regels op het gebied van broodtrommels en tussendoortjes.

Het had blijkbaar al jaren in de schoolgids gestaan: geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood of bruin brood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit een kuipje. Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol. Geschikt als beleg is 20+ of 30+ (smeer)kaas, ei, hüttenkäse, light zuivelspread, notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.

Maar nu op deze eerste maandag van het schooljaar, stond het ineens in de nieuwsbrief – waardoor school dus meteen kon checken hoe goed de schoolgids eigenlijk gelezen wordt. Er was reuring alom. Zoete pakjes drinken met veel suiker, nee, daar waren de ouders het al over eens: dat was niet verstandig. Hüttenkäse en bruin brood was wel even wennen én voer voor discussie.

En zo was het afgelopen week ook in het nieuws: waar start de verantwoordelijkheid van school en waar houdt die van de ouders op? Kinderen kwamen verontrust thuis met vragen over de hoeveelheid suiker en zout in zoet- en vleeswaren. Mocht cervelaat nu wel of niet? Mocht vruchtenhagel wel of alleen notenpasta zonder toegevoegde suiker?

Daarvan kregen de ouders weer bultjes, want in de huidige tijd wil je liever niet dat dochters zich vooral bezighouden met de hoeveelheid suiker in broodbeleg, in plaats van met de Barbie’s spelen. Dus ontstond er commotie. En eerlijk is eerlijk: ook ik was verontwaardigd.

Had ik verdorie net een workshop Dutch Bento Lunch gevolgd, waarbij je leert (of zelf verzint) hoe de vulling van broodtrommels zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt – voelde ik me daarin ineens beperkt. En ging ik nadenken over wat ik de kinderen meegaf.

Twee bruine boterhammen, één met zoet en één met hartig. Variërend van gerookte kipfilet tot ‘spikkeltjesworst’ zoals salami enzovoort hier genoemd wordt. Vaak voor de ene dochter wat cherrytomaatjes erbij en voor de andere dochter komkommer. Echter, soms ook een paar kleine schijfjes worst – indien ze een wrap met sla en smeerkaas (20+!) mee naar school nam. En soms zelfs een soepstengel in stukjes met een beetje smeerkaas om in te dippen.

Was ik nou zo slecht bezig? Of viel het allemaal wel mee? Het is een discussie in mijn hoofd, waar ik niet helemaal uit kom. Als ouder ben ik verplicht mijn kinderen gezond op te voeden, vind ik. De vraag is: wat is gezond? Is het gezonder als ik een boterham met hagelslag mee geef naar school, of is een minder vette lunch beter dan snoep ná school?

En in hoeverre heeft school daar iets mee te maken? Kijk, mijn kinderen lusten gewoon water en drinken het ook, dus die discussie is hier niet gaande. Maar is halvarine gezonder dan roomboter? Is light zuivelspread beter dan gerookte kipfilet?

En dat is het punt. Zo lang er nog volop discussie is over wat echt gezond is, moet school zich daar maar niet aan wagen – hoe goed de bedoelingen ook zijn. Chips, snoep en koek gaan niet mee naar school en zou thuis ook met mate gegeven moeten worden. Voor de rest is het voor de ouders al moeilijk genoeg. Zeker als de kinderen niet alles zo maar eten.

En verder moeten wij als ouders die schoolgids maar eens goed lezen. Dan zijn we ook niet zo verbolgen als school bevestigt waar het al jaren voor pleit.

Elke week schrijft voormalig docente geschiedenis en journalist Sophie Fleur (34) een blog voor VIVA Mama. Ze is getrouwd en moeder van drie dochters.

