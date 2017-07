Blog Sophie: ‘Mijn kledingkast moet worden opgeruimd. Of zal ik het toch bewaren voor als ik nog wat afval?’

Gewoon even zitten, spelen met de kinderen of ’s avonds een boek lezen. Een tijdje in het niets staren, het speelgoed uitzoeken en de zakken oude kleding wegbrengen. Wanneer maak ik eens tijd voor ruimte in mijn hoofd?

Hier in het zuiden hebben we nog een week te gaan voor de zomervakantie, maar mijn agenda staat nog vol. Zaken moeten nu eenmaal afgerond worden, vind ik, anders blijf ik maar onrustig. Er zijn nog vele werktaken, maar mijn hoofd loopt pas echt over door alle dingen die zijn blijven liggen.

Het speelgoed uitzoeken bijvoorbeeld. Er staan nog steeds bakken met babyspeelgoed, terwijl de Vrolijke Sloper inmiddels drie jaar is geworden. Ook heb ik een bak met prullaria: de McDonald’s Happy Meal Speeltjes, popjes uit een suprise-ei en allerlei andere dingen die op de een of andere manier nog niet in de prullenbak zijn beland.

En ik wil een systeem. De auto’s bij de auto’s, of is het beter om per leeftijd te sorteren? En wat heeft de middelste eigenlijk voor speelgoed voor zichzelf? Ze wil alleen maar wat haar grote zus ook heeft. Lego Friends dus, maar het in elkaar zetten lukt nog altijd niet. Moet ik een hoekje maken voor haar, of levert dat weer jaloezie van haar zussen op? Eh… ja.

Misschien moet ik wat speelgoed op zolder neerzetten. En dan afwisselen. Dat doen blijkbaar alle moeders. Maar de zolder moet ook nog flink opgeruimd worden. Dat is dan maar de eerste taak.

O ja en het fotoboek van 2016 moet ik ook nog maken. Niet dat dit in mijn agenda staat, maar wel in één van de talloze notitieboekjes waar onmogelijke to-do lijstjes in staan. De schuur mag ook wel wat leger. Mijn kledingkast idem, of bewaar ik toch maar al die te kleine kleren voor het geval dat het me nog wel lukt om af te vallen?

En wat ik uitscheurde om later te lezen. Wanneer lees ik het nog als ik het opgeborgen heb? Misschien toch nog een leuk moodbord maken? Het materiaal heb ik gewoon liggen, maar mijn muren zijn helaas op. Of… als ik nu die ene kast verzet?

Deze dingen plan ik altijd in de vakantie, want in een werkweek kom ik er niet aan toe. Dus staat de agenda in juli en augustus ook alweer vol. Wat ik altijd vergeet, als ik aan het plannen sla, is dat de kinderen gewoon thuis zijn in de vakantie. En die hebben helemaal geen zin zich te gedragen als mama boven de zolder aan het opruimen is.

Toch hoop ik elke keer weer – en zo ook de komende vakantie – dat het me gaat lukken. Misschien dat ze een keer bij opa en oma kunnen gaan slapen. Of gaan spelen. Eigenlijk houdt het in, bedenk ik me nu, dat ik niet alleen mijn agenda vol zet, maar ook die van de kinderen. Oh en dan vergeet ik nog het belangrijkste. Had ik al gezegd dat ik óók nog leuke dingen wil gaan doen met deze kinderen?

Elke week schrijft voormalig docente geschiedenis en journalist Sophie Fleur (34) een blog voor VIVA Mama. Ze is getrouwd en moeder van drie dochters.

