Bregje (24) over haar seksleven na het bevallen: ‘Ik voelde acuut kriebels’

Bregje (24) en Niels (25) waren bang dat de baby de nekslag zou zijn voor hun seksleven. Sinds vijf maanden zijn zij de kersverse ouders van dochter Nicky. ‘Ik was doodsbang om te bevallen. Al die horrorverhalen die je hoort over ontplofte egels, totaalrupturen en driehonderd hechtingen, op hol geslagen hormonen, gebroken nachten en huilbaby’s.

Niels en ik hadden ingecalculeerd dat hij het eerste jaar op een houtje zou bijten. Af en toe wat handwerk met gebruik van Youporn, misschien een vluggertje tussen de voedingen door, meer stelden we ons er niet van voor. Als ik mijn vriendinnen mocht geloven, zou het voorlopig een dooie boel zijn in bed. De vrienden van Niels die al kinderen hebben, sloegen hem tijdens de zwangerschap op zijn schouder: ‘Geniet er nog maar even van kerel, straks is het over met de seks.’

Seks na het bevallen

En nu is onze dochter geboren en geloof het of niet, maar ik merk helemaal geen verschil. Nicky was er in vijf uur, zonder vervelend geknip. Na de bevalling was ik beurs down under en zat ik met drie kussens op een stoel. Maar na vier dagen dacht ik: joh, ik heb eigenlijk wel weer zin. Niels en ik keken gezellig Netflix op de bank. Ik gaf geen borstvoeding, dus ik kon eindelijk weer eens een glas wijn. De alcohol sloeg in als een malle en in de Homeland-aflevering werd flink gezoend en gevreeën. Ik voelde acuut kriebels. Gek genoeg moest ik Niels overtuigen dat het ook echt mocht (van wie?) en kon. Hij vroeg steeds of het niet te pijnlijk was, maar ik kon alleen maar lachen en moedigde hem juist aan.

Een week later gaf ik ’s morgens vroeg Nicky de fles, legde haar terug in de wieg en kroop weer naast Niels. Door al het redderen was ik klaarwakker en ik lag een beetje te woelen in bed. Ik zag dat Niels een beste bui had, zijn penis stond fier overeind, daar moest ik gebruik van maken. Voor ik het wist lagen we heerlijk te vrijen. En zo is het eigenlijk elke keer vanzelf gegaan. Er is helemaal niets mis met mijn libido en na een orgasme slaap ik heerlijk.

Lees ook:

Lessen tussen de lakens: Naar de maan

Bangmakerij

De negatieve opmerkingen en horrorverhalen vind ik onnodige bangmakerij. Als ik terugkijk op ons seksleven voor we Nicky kregen, is de frequentie zelfs toegenomen. Voor haar komst gingen we allebei vaak de hort op. Ik zat op dansclubjes, ging drie keer per week naar yoga en elk weekend stappen met vriendinnen. Niels ging ook constant de deur uit. Sinds we een kind hebben, zijn we meer aan huis gebonden. We hoeven ook niet zo nodig altijd weg. We maken we het thuis gezellig met Franse kaasjes, olijven en wijn. Er is meer gelegenheid voor goeie gesprekken en een actief seksleven.’

Credits: Interview Joan Makenbach | Beeld: iStock

Dit artikel is afkomstig uit VIVA MAMA Editie 8 uit 2019. Bestel hier de nieuwste VIVA-Mama.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.