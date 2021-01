Bridgerton is heter dan heet op dit moment. Vrij letterlijk, door alle stomende seksscènes die erin zitten. Hoe dan ook, de serie kan misschien voor heel wat inspiratie zorgen. Nee, niet alleen in de slaapkamer, maar eventueel qua mogelijke babynamen. Laten we het netjes houden.

De website Bella Baby maakte namelijk een lijstje met namen die nog weleens populair zouden kunnen worden na de show. En ja, daarbij krijgt de Duke of Hastings natuurlijk ook een vermelding.

Bridgerton babynamen

Meisjes

Bridget – Iers, wat voor kracht of verhevenheid staat

Cressida – Grieks, betekent goud

Daphne – Grieks, wat laurierboom betekent

Eloise – Frans / Engels, betekent gezond

Francesca – Italiaans, wil zeggen uit Frankrijk of vrije man

Genevieve – Frans, staat voor stamvrouw

Hyacint – Grieks, wat blauw ridderspoor of kostbare steen betekent

Isabel – Spaans, vertaald als ‘beloofd aan God’

Kitty – Engels, betekent puur

Marina – Latijn, omschreven als ‘van de zee’

Penelope – Grieks, wat wever betekent

Uriana – Grieks, staat voor het onbekende

Violet – Latijn, de kleur paars

Jongens

Anthony – Latijn, vertaald als ‘van onschatbare waarde’

Jeffrey – Duits / Engels, betekent vredesbelofte

Lord – Engels, staat voor broodwachter

Nigel – Iers, ook wel donkerharig genoemd

Oliver – Latijn, vertaald als ‘olijfboom’

Quinn – Iers, betekent intelligentie of hoofdleider

Reginald – Engels, staat voor raad of macht

Simon – Hebreeuws, omschreven als luisteraar

Thompson – Engels, betekent zoon van Tom

William – Engels, staat voor resolute bescherming

Of je kunt natuurlijk de volgorde van het alfabet aanhouden, zoals ook de familie zelf én uiteindelijk Daphne en Simon dat doen. Dus beginnen met de letter A en zo door. Genoeg opties dus qua babynamen uit Bridgerton!

Bron: Marie Claire UK | Beeld: Netflix