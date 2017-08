Campagne #IHadAMiscarriage helpt vrouwen te praten over miskraam

Een miskraam krijgen kan een afschuwelijke, traumatische ervaring zijn. Erover praten helpt om het te verwerken, maar toch doen weinig vrouwen dit. Tijd om de taboe te doorbreken, vindt psycholoog en moeder Jessica Zucker. ‘Een miskraam is niks om je voor te schamen. Het kan iedereen overkomen.’

Jessica Zucker werkt als psycholoog met als specialisme vrouwen en zwangerschap. Daar merkt ze dat vrouwen zelden of nooit praten over hun miskraam. ‘Verdriet is ondeelbaar. Maar door er over te praten, kan je wel voorkomen dat je jarenlang een trauma met je meeneemt,’ vertelt ze. Om meer openheid te creëren is ze de campagne #IHadAMiscarriage gestart.

Zelf kreeg Jessica een miskraam toen ze zestien weken zwanger was. Na wat bloedverlies bezocht ze een arts, maar eenmaal daar leek er weinig mis. Thuis bleek het tegendeel en moest ze in haar eentje bevallen, terwijl ze via de telefoon aanwijzingen kreeg van de dokter. Een traumatische ervaring.

Na haar miskraam besloot Jessica vrouwen in soortgelijke situaties te helpen door hen erover te laten praten. Ze schreef een artikel in The New York Times en ontwierp een lijn met postkaarten, shirts en speldjes. Daarop staan onder andere teksten die vrienden en familie kunnen inspireren om zelf het gesprek aan te gaan. Want dat blijkt nodig. Volgens Jessica moet het nu echt eens afgelopen zijn met teksten als ‘Je weet nu tenminste dat je zwanger kan worden’ en ‘Alles gebeurt met een reden’. Of nog erger: gewoon niets laten horen omdat je niet wist wat je moest zeggen.

Sinds kort post Jessica ook op Instagram onder de hashtag #IHadAMiscarriage.

