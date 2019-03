Carice van Houten over hoe het moederschap haar heeft veranderd: ‘Ik merk dat ik meer picky word in mijn keuzes’

Carice van Houten is naar eigen zeggen flink veranderd na de komst van haar zoontje Monte. ‘Ik voel me wel wat meer als een open wond sinds ik een kind heb’, vertelde de actrice woensdag in Shownieuws.

‘Ik ben veel emotioneler en ik kan makkelijker huilen,’ zegt Carice, die in 2016 moeder werd. ‘Misschien is het een combinatie van de dood van mijn vader en het ouder worden.’

‘Het echte leven is waar mijn kind is’

Door zoon Monte kijkt de Game of Thrones-actrice ook anders naar haar werk en is ze kritischer bij het aannemen van rollen. ‘Het echte leven is waar m’n kind is’, legt Carice uit. ‘Ik merk dat ik meer ‘picky’ word in mijn keuzes. Is het het waard om weg van m’n kind te gaan?’

Lekker privé

Monte kreeg de actrice met de Australische acteur Guy Pearce. De twee leerden elkaar in 2015 kennen tijdens de opnamen van de film Brimstone, waar de vonk oversloeg. Ze laten zich zelden samen zien in het openbaar en laten bijna nooit iets los over hun relatie. Vorig jaar was Guy in één interview wél bijzonder openhartig over Carice en hun liefde.

Bron: Story | Beeld: ANP