Carice van Houten deelt vakantiefoto’s en iedereen heeft het over het kapsel van zoon Monte

Actrice Carice van Houten houdt haar zoontje Monte bijzonder goed uit de media: er is geen enkele foto van het jongetje online verspreid. En dat terwijl Monte deze maand 4 jaar is geworden.

Carice deelt nu een uniek plaatje van haar jongen, waarop we nog steeds zijn gezicht niet mogen zien, maar wel… Zijn opvallend lange haar. En daar wordt massaal over gesproken op social media. ‘Nee, dat is een meisje’, klinkt het. Anderen zeggen juist: ‘Wat een prinsje, zo!’.

Succes

Het succes van Carice is inmiddels ongekend, zeker toen ze de rol van Melisandre in Game of Thrones kreeg. Maar sinds ze moeder is van Monte doet dat haar niet zoveel meer. In een eerder interview met Harpers Bazaar zegt ze: ‘Als ik met de kinderwagen loop en een affiche met Leonardo DiCaprio erop zie, denk ik: o ja, met hem heb ik nog scènes gespeeld. Het vervliegt, het is niks. Waar gaat al dat werk nou echt over?’.

‘Ik had een heftige zwangerschap en een bevalling via een keizersnee. Dat viel allemaal tegen. Mijn lichaam is niet meer wat het was, het is een ingewikkelde fase. Ik durf niet te zeggen of ik nog helemaal bloot een scène ga spelen.’

Verliefd

Over haar zoon vertelt ze niet veel, maar dat ze een trotse moeder is, is duidelijk. ‘Ik ben zo verliefd op hem. Ik zie alleen maar zachtheid. Roomsoesje. De hormonen speelden op en ja, ik was aan de leeftijd. Een man en een kind, het is me gewoon overkomen. Het krijgen van een kind leert me meer over mezelf dan welke therapie dan ook. Ik ben altijd een enorme over-denker. Ik analyseer alles tot op het bot om maar grip te krijgen, maar dat is lang niet altijd goed. Mijn hoofd zit me vaak in de weg, terwijl: soms is iets gewoon zo.’

Geen foto’s, graag

Waarom ze haar zoon zo uit de schijnwerpers houdt? ‘Elke dag zie ik ook hoe andere mensen foto’s van hun kind posten en die trots voel ik óók – ik wil hem ook laten zien! Ik heb best wel écht een heel mooi lief kindje gemaakt. Ik weet nog niet zo goed hoe ik me daartoe moet verhouden. Hij heeft er ook niet om gevraagd. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat hij later boos zegt: ‘mama, waarom heb je geen foto’s van me gepost?’. Tot nu toe denk ik: ik laat het even zo.’

View this post on Instagram A post shared by Carice van Houten (@leavecaricealone) on Jul 12, 2020 at 2:52pm PDT

De lange haren van zoon Monte worden veel besproken op social media:

View this post on Instagram Ma boy A post shared by Carice van Houten (@leavecaricealone) on Jul 12, 2020 at 10:50am PDT

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress