Topmodel Chanel Iman kondigt komst eerste kindje aan met prachtige fotoserie

Victoria’s Secret-model Chanel Iman stapte afgelopen 3 maart in het huwelijksbootje met American Football-speler Sterling Shephard. Wat niemand toen nog wist, is dat Chanel terwijl ze het jawoord gaf al zwanger was van hun eerste kindje. Gisteren, op moederdag, liet ze via Instagram weten dat zij en haar kersverse man een baby verwachten.

Lees ook

Oelala: er is een Temptation-baby op komst

Sprookje

“Ons sprookje gaat maar door! We kunnen niet wachten om onze kleine straks te mogen verwelkomen”, aldus Chanel (op de foto samen met onze eigen Doutzen Kroes). “Onze focus is altijd op liefde en familie gericht en we kijken ernaar uit om deze twee delers te verenigen in onze baby. We voelen ons enorm bevoorrecht dat onze liefde voor elkaar een nieuw leven heeft gecreëerd. Wij danken God dat we dit mogen meemaken”, schrijft het model bij haar post, waarop ze te zien is met een prachtige babybuik.

Da’s nog eens een verjaardagscadeau

Chanel en Sterling ontmoetten elkaar in 2016 op een feestje, waarna ze al snel een setje werden. Afgelopen december vroeg de American Football-ster haar ten huwelijk op haar 27e verjaardag, waarop Chanel volmondig ‘ja!’ zei.

So in love with you @sterl_shep3 Een bericht gedeeld door Chanel Iman (@chaneliman) op 4 Mrt 2018 om 1:00 (PST)

Beeld: Hollandse Hoogte

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.