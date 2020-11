Leuk nieuws in babyland! Channah Koerten bevallen van tweede kindje

Channah Koerten is 9 november moeder geworden van haar tweede kindje. Dat onthult de voormalig Temptation Island-ster zojuist op Instagram.

Veel meer dan een zwart-wit foto van de voetjes geeft Channah niet prijs. Ook deelt ze nog de naam niet van hun dochtertje, omdat de twee deze nog niet hebben gekozen. Quentin laat nog weten dat de komst van hun tweede kindje niet zonder slag of stoot ging. ‘Man man man WAT een bevalling….kan ook nooit is normaal met ons 😂 @channahkoerten @tiger.travis TROTS op ons ❤️ 👨‍👩‍👧‍👦 (link in bio 🎥)’, schrijft hij.

Stortbevalling

Channah had wederom een stortbevalling en helpt zelf het kindje staand ter wereld. Hoewel Quentin haar nog aanmoedigt om op de bank te gaan liggen, gaat alles heel rap. De verloskundige helpt het stel er telefonisch doorheen, maar dan is hun dochtertje al geboren. ‘Ik dacht toch ik kan geen andere kant op’, geeft Channah als verklaring wanneer ze de beelden terugkijken.

Zusje erbij

Het stel mocht in oktober vorig jaar hun eerste kindje, Tiger Travis, ontmoeten. Op moederdag van dit jaar kondigde het stel bekend uit Temptation Island VIPS hun tweede zwangerschap aan. In de Instagram post is te zien hoe hun kindje Tiger aan het Moederdagontbijt zit te stralen met in zijn handjes een echofoto. Channah schrijft: ‘Mijn aller eerste Moederdag! En ook nog eens extra speciaal, want Tiger krijgt een broertje of zusje!’ Ook Quentin deelt een foto van hun kleine. ‘Big Bro’ staat er onder de foto. Op het Instagram account van Tiger hebben de ouders een schattig kiekje gedeeld waarin Tiger een boekje vasthoudt waar ‘Big Brother’ op te lezen valt. Voor Quentin is Tiger niet het eerste kindje. Quentin heeft namelijk al een dochtertje uit een eerdere relatiem die op Curaçao woont.

Niet op de planning

In een vlog van Quintin vertellen de kersverse ouders over de zwangerschap. ‘Chan is weer zwanger! We krijgen een tweede kindje, het is niet te geloven mensen! Hoe krijgen we het voor elkaar! Tiger is nog geen jaar, zeven maanden nu, en er komt alweer een tweede aan’, jubelt Quentin. En zoals we gewend zijn, vult Channah hem snel aan: ‘Kijk, het ging zo: we hadden het erover wanneer neem je nou eigenlijk een tweede? Kan je dat doen met vier jaar ertussen of gelijk doorpakken? Nou, daar waren we nog niet helemaal over uit…’

En met die uitspraak is, zoals we van de twee gewend zijn, Quentin het niet helemaal mee eens. ‘Voor mij stond er geen tweede op de planning. Maar ja, je kan beter gewoon doorpakken.’ Waarop Channah hem weer aanvult: ‘Ik dacht het komt over een jaartje, want bij Tiger duurde het heel lang en nu was het binnen drie keer raak.’

‘Durfde niks te zeggen’

Hoe bracht Channah het nieuws eigenlijk aan Quentin over? ‘Ik heb jou geappt! Met die foto van die test. Ik durfde niks te zeggen..’ Quentin lacht: ‘Jij dacht dat ik zou flippen, maar ik reageerde heel leuk.’ Vervolgens regelde Quentin een bos bloemen en een romantisch diner

Relatie of geen relatie?

Iedereen die Temptation Island VIPS heeft gezien, weet dat het daar niet goed is afgelopen met het stel. Ook in de laatste aflevering van ‘Wat een bevalling!’ op het Youtube Kanaal van Linda.meiden, zie je dat de twee een relatietherapeut bezoeken. Toch wilde ze graag samenblijven voor de kleine. Maar wat is inmiddels de relatiestatus van deze twee? Begin februari vertelde Channah dat ze nog samen onder één dak leven in de Youtube-serie ‘Talk to my manager.’ In het gesprek laat ze ook weten dat ze samen in hetzelfde bed slapen. Ze benoemt zelfs haar wens om nog een kindje te krijgen. ‘Eerst dacht ik dat ik dat niet wilde, meer kinderen. Maar nu zou ik wel weer een kindje willen. Ik zou het zelfs nu al willen.’

Nieuwste update

In een Linda.meiden video waarin Channah voor een shoot in Suriname is, geeft ze de nieuwste update over hun relatie. ‘Quentin en ik zijn nog niet teruggekomen als stel. Maar we zijn hard aan onze relatie aan het werk. We hopen dat het goed gaat.’ Inmiddels is Channah dus bevallen van haar tweede kindje.

Temptation avontuur

Channah en Quentin werden bekend na hun deelname aan Ex on the Beach Double Dutch. Ze besloten vervolgens hun relatie te testen in Temptation Island VIPS, maar verrasten iedereen met de mededeling dat de krullenbol zwanger bleek te zijn. Hun deelname werd vroegtijdig stop gezet en dat betekende ook het einde van hun samenzijn.

