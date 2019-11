Gisteravond schoof Chantal Bles aan bij Beau om te praten over de ziekte van haar driejarige dochtertje Jada. Bij Jada werd een tumor ontdekt en dus belandde Chantal samen met haar dochtertje in de medische tredmolen. Nu is Chantal ambassadeur van het Prinses Máxima Centrum en pleit ze voor meer aandacht voor de rol voor de ouder.

‘Neem maar een paracetamolletje’

Chantal en haar partner Robert Doornbos werden namelijk wekenlang van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl ze wísten dat er iets mis was met hun dochtertje. ‘Ze kwakkelde enorm en had hoge koortsen. Zulke hoge koortsen dat ze haar ogen niet kon open houden en omviel. We zijn doorverwezen door de huisarts en in heel veel ziekenhuizen geweest. Helaas werden we nergens geholpen zoals we wilden,’ legt Chantal uit aan beau. ‘Neem een paracetamolletje, kijk het even aan, was iedere keer het verhaal.’

Geen dokter maar wel intuïtie

Chantal pleitte in het ziekenhuis voor een echo, maar ook die kreeg ze niet. Wanneer Beau vraagt hóe Chantal wist dat er een echo nodig was, beroept ze zich op haar intuïtie: ‘Gevoel,’ zegt ze standvastig, ‘echt gevoel. Ze had een hoge ademhaling op een gegeven moment en ik dacht: ‘we moeten naar binnen kijken.’

‘Er moet veel meer geluisterd worden, ook naar een ouder. We zijn geen arts, maar hebben wel een gevoel bij ons kind dat er iets niet goed is.’

De hel

Uiteindelijk bleek Chantal’s intuïtie te kloppen. De toen tweejarige Jada had een tumor van 12 bij 12 centimeter in haar buikje en werd met spoed in een ambulance naar het oude Wilhelmina KinderZiekenhuis vervoerd. Daarover zegt Chantal: ‘De hel. Je kunt het niet vergelijken met het Prinses Máxima Centrum. Al die ouders, met die gezakte schouders, al die kale kindjes met slangetjes in hun neus. Het is zó triest.’

Toch merkte Chantal direct dat ze in dit ziekenhuis aan het juiste adres waren. ‘We werden meteen zó goed geholpen. Het voelde meteen vertrouwd, we werden gehoord. Eindelijk werd ik gehoord.’

In januari van dit jaar onderging Jada haar laatste chemobehandeling. In februari werd ze schoon verklaard en afgelopen mei moest ze voor een allerlaatste scan naar het Prinses Máxima Centrum, die uiteindelijk uitwees dat ze nog steeds schoon is. ‘Laatst zag ze een foto van zichzelf toen ze kaal was. ‘Ben ik dat? Waarom heb ik geen haartjes?’ vroeg ze aan me. Ik wist niet wat ik moest zeggen’, vertelt Chantal.

Toch is de missie van Chantal nog niet volbracht. ‘We kunnen ervoor zorgen dat kanker niet meer gelinkt wordt aan de dood, maar daar is geld voor nodig,’ pleit ze. Daarom zet Chantal zich in als ambassadeur voor het Prinses Máxima Centrum.

