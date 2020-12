Emotionele Chantal Bles tijdens verjaardag Jada: ‘Ze heeft in haar jonge jaren al te hard leren knokken’

Een bijzonder moment in huize Doornbos-Bles. De dochter van Chantal Bles en Robert Doornbos mag namelijk vijf kaarsjes uitblazen. Iets wat allesbehalve vanzelfsprekend is. In 2018 werd er bij Jada namelijk een tumor ontdekt. Inmiddels is de 5-jarige schoon verklaard. ‘Wat zijn wij dankbaar dat we haar verjaardag, haar leven mogen vieren!’, schrijft Chantal op Instagram.

Nachtmerrie

Het gezin heeft de afgelopen jaren het nodige te verduren gehad. Terwijl de trotse ouders op een grote wolk zaten door Chantal’s tweede zwangerschap van zoon Josh, kregen ze tegelijkertijd de allergrootste nachtmerrie voorgeschoteld. Dochter Jada bleek een tumor van 12 bij 12 centimeter in haar buik te hebben. Aan LINDA. vertelde ze vorig jaar: ‘Ik begon te huilen en te schreeuwen tegelijk: ‘Nee! Dat kan niet, niet mijn kind’ Ik heb de art zelfs geslagen, heel erg. Maar ik was zo in paniek, mijn lichaam begon te shaken, niet normaal, alsof ik in shocktoestand was.’

Leven vieren

Een enorm zwaar traject van maanden volgde, waarbij haar ouders niet van haar zijde weken. Begin vorig jaar was er gelukkig goed nieuws. Na heel wat onderzoeken werd Jada genezen verklaard. Hoewel ze de komende jaren nog regelmatig terug zullen moeten voor controles, zijn Chantal en Robert dolblij dat Jada nog bij hen is. Des te meer reden om haar verjaardag én het leven te vieren. ‘Je hebt er hard voor moeten vechten en het resultaat is dat wij nog heel veel verjaardagen en mooie herinneringen gaan vieren in het leven! Papa is trots op jou, kleine strijder!’, aldus Robert.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Bles (@chantalbles)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RobertDoornbos (@robertdoornbos)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Instagram, Brunopress