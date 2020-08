Chantal Janzen deelt eerlijke bikinifoto en fans zijn onder de indruk

Chantal Janzen (41) is moeder van twee zoons, James en Bobby. Met volle trots deelt ze een eerlijke bikinifoto en fans zijn behoorlijk onder de indruk.

Want wat ziet deze moeder er goed uit.

Voorbij

”t Is weer voorbij die mooie zomer’, althans, dat schrijft Chantal op Instagram. Op de foto draagt ze geen make-up ze heeft geen filter gebruik, zo zegt ze zelf. Maar Chantal zou Chantal niet zijn als ze niet een beetje geint: daarom heeft ze een lekker overdreven foto gepost waarop ze grapt dat ze er zo ná de vakantie uitziet. Bruin en gespierd, dus. De zomervakantie is voor Chantal weer ten einde. Ze is inmiddels druk met het splinternieuwe programma Chantals Beauty Camper. Hierin gaat ze samen met Leco van Zadelhoff en Fred van Leer op zoek naar mooie make-overs.

Samengesteld gezin

Toen Chantal op haar 26e een relatie kreeg met Marco Geeratz, kreeg ze daar drie bonuskinderen bij. Samen hebben ze dus een samengesteld gezin en daar geniet deze moeder maar wat van. ‘Een samengesteld gezin moet groeien, daar moet je hard voor werken, met z’n allen.’ De band met de kinderen van Marco is inmiddels heel goed, hoewel ze het soms niet kan geloven dat ze samen een gezin van 7 zijn. Chantal: ‘Ik heb 6 grote liefdes. 6?!? ‘How did that happen?’ denk ik wel eens. Maar ik doe dit samen met m’n eerste grote liefde. En nu zijn we zelfs ‘vergroeid’. Hoe pittig ’t soms ook was. Nu mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met z’n vieren’ zijn’.’

Alle zoons van Chantal samen:

View this post on Instagram Broertjes❤️ En Bob at pizza. En spaghetti. A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Jul 23, 2020 at 2:39am PDT

Het hele gezin samen:

