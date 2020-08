Twee druppels: Chantal Janzen deelt jeugdfoto en lijkt precíes op zoontje Bobby

Dat de jongste zoon van Chantal Janzen (41) als twee druppels water op zijn moeder lijkt, valt fans van de presentatrice met regelmaat op. Op een kinderfoto van de blondine vallen de gelijkenissen nóg meer op.

Sterker nog, volgers moeten twee keer kijken om te zien dat het niét Bobby is.

Kinderfoto Chantal Janzen

Met een kiekje uit de oude doos blikt Chantal terug op haar jeugd, die ze doorbracht in Limburg. “Tegelen, 1981”, schrijft de presentatrice bij het plaatje. Ze sluit af met de hashtags #throwbacktegelenthursday #wangen en #littlehamster.

Nét Bobby

Hoe schattig het kiekje ook is, volgers valt vooral op hoe ontzettend veel Chantal en haar jongste zoon op elkaar lijken op deze foto. ‘Kleine Bobby’, reageert acteur Patrick Martens. ‘Wauw, ik zie echt Bobby!’, vult een fan aan. Nog iemand laat weten: ‘Nu kun je goed zien dat de jongste op jou lijkt.’

Happy family

Chantal en Marco hebben samen twee kinderen: James (2009) en Bobby (2018). Of daar in de (nabije) toekomst nog een derde bij komt? ‘Ik zeg nooit nooit’, aldus Chantal in haar eigen tijdschrift &C. ‘Het is gewoon zo leuk, om zo’n klein wezen rond te hebben lopen.’

View this post on Instagram Tegelen, 1981 ❤️ #throwbacktegelenthursday #wangen #littlehamster A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Aug 20, 2020 at 1:40am PDT

View this post on Instagram Bob💛 En hij is altijd blij. A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Jul 27, 2020 at 12:23am PDT

View this post on Instagram Mon petit ❤️ A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Jul 17, 2020 at 5:45am PDT

