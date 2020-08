Chantal Janzen schrijft gevoelig bericht aan oudste zoon James (11)

Het zijn zware tijden voor Chantal Janzen. Laatst plaatste ze al een emotionele post over haar oudste zoon James op Instagram en dit weekend deelde de presentatrice weer een paar mooie woorden. James gaat namelijk aan zijn laatste jaar op de basisschool beginnen en moeder Chantal heeft het daar best moeilijk mee.

Het laatste jaar

Op de foto is te zien hoe James bij zijn moeder op schoot zit. Bij de post schrijft ze: ‘Maandag ga je je laatste jaar van de basisschool in. Hoe durf je. Zo snel groot worden. De brutaliteit. Maar ok, ‘t gebeurt. Zolang ik onaangekondigd in je nek mag blijven kussen en snuffelen zie ik ‘t maar door de vingers. M’n eerste. M’n leuke James ❤️.’

Herkenbare reacties

De reacties stromen binnen en daaruit blijkt dat menig ouder zich in de woorden van Chantal herkent. ‘Voor je het weet zijn ze het huis uit,’ vult iemand de post aan. En zinnen als ‘Het gaat daarna nog veel harder,’ zijn veel te lezen onder het bericht. Ook bonusdochter Esmée Geeratz laat van zich horen. ‘Stokkie wordt veel te snel groot,’ schrijft ze over haar broertje.

Samengesteld gezin

Een paar weken geleden was Chantal bijzonder openhartig over haar samengestelde gezin. ‘Een samengesteld gezin moet groeien, daar moet je hard voor werken, met z’n allen. En dat hebben we gedaan. Samen met mn 1e grote liefde.’ Inmiddels zijn ze als gezin ‘vergroeid’, hoe pittig het soms ook was. ‘Nu mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met z’n 4en’ zijn.’

Moeder Chantal met haar jongste zoon, Bobby:

