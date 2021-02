Volgers zien de zoon van Chantal Janzen in haar kinderfoto’s: ‘Twee druppels water’

Chantal Janzen (42) deelt op Instagram een super schattige foto van zichzelf als klein meisje. De volgers van de actrice reageren niet alleen hoe lief ze de foto vinden, de comments staan ook vol met wel een hele leuke dubbelganger. Het lijkt volgens haar fans namelijk net alsof zoontje Bobby op de foto staat.

Jeugdfoto Chantal Janzen

In het kader van #throwbackthursday deelt Chantal een foto uit de oude doos. “Mijn bruur en ik”, schrijft ze erbij. Ook deelt ze waar en wanneer het kiekje gemaakt is. “L’Escala, Spanje, zomer 1983.”

Bobby 2.0

De complimenten stromen binnen onder de post. “Wat een leuke foto!”, luidt een van de vele reacties. “Zo lief!!!”, vult iemand aan. Ook valt het volgers nu nóg meer op hoeveel Chantal’s jongste zoon op zijn moeder lijkt. “Da’s gewoon Bobby, toch?”, klinkt het dan ook. En: “Twee druppels water, je lijkt op Bobby of Bobby lijkt op jou.”

De tekst gaat verder onder de foto.

View this post on Instagram A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official)

Gezin Chantal Janzen

Bobby kwam in 2018 ter wereld en is de jongste spruit van Chantal en haar geliefde Marco Geeratz. Samen hebben de twee – die in 2014 in het huwelijksbootje stapten – nog een zoon, de twaalfjarige James. Uit een eerdere relatie heeft Marco nog drie kinderen, waarvan de presentatrice in haar twintiger jaren bonusmoeder werd. “Dat was best even wennen”, gaf ze onlangs toe. “Een samengesteld gezin moet groeien, daar moet je hard voor werken, met z’n allen. En dat hebben we gedaan. Samen met m’n eerste grote liefde.” Inmiddels zijn ze als gezin ‘vergroeid’, hoe pittig het soms ook was. “Nu mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met z’n vieren’ zijn.”

Chantal als moeder

In een eerder interview in haar magazine deed James een boekje open over Chantal als moeder. Sinds de komst van zijn broertje Bobby moet hij de aandacht van zijn ouders natuurlijk delen, maar volgens het elfjarige jochie pakt zijn moeder dat heel goed aan. “Je bent alleen wat vaker moe sinds Bobby er is. Dat is niet zo raar. Als ik jou was, zou ik ook moe zijn. Want je moet soms best hard werken. En Bobby slaapt slecht. En daardoor is papa ook weer moe. En dan heb je mij nog”, zei hij in een gesprek met Chantal. “De aandacht vanuit jullie is wel anders geworden. Maar als jullie met Bobby bezig zijn, wacht ik gewoon.”

View this post on Instagram A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Flair & Instagram | Beeld: Brunopress